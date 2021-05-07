Nişan tepsinizi kendiniz tasarlayabilirsiniz! Evde nişan tepsisi nasıl yapılır?

Günümüzde fabrikasyon ürünler yerini kişiye özel aksesuar ve eşyalara bıraktı. Kullandığı eşyalara kendinden bir şeyler katmak veya el emeği olmasına özen gösteren kişilerin sayısı arttı. Birkaç malzeme ile siz de kendi nişan tepsinizi veya evinizde aksesuar olarak kullanabileceğiniz tepsiyi tasarlayabilirsiniz.

MALZEMELER

İstediğiniz ölçüde kestirdiğiniz bir adet ayna

Çeşitli renklerde kumaş çiçekler

Yapay yapraklar

Kullanacağınız aynanın çevresini saracak uzunlukta dantel şerit

Silikon tabanca

Saman ip (Jüt ip de kullanabilirsiniz)

Makas

YAPILIŞI

Aynanın kenarlarına dantel şeridi silikon tabancası yardımıyla yapıştırın.

Bir tarafına çiçekleri yapıştırın.

Yaprakları çiçeklerin aralarına ekleyin.

Saman ip ile makasın tutacak yerlerini sarıp, tepsi ile uyumlu hale getirin.

Nişan tepsiniz hazır :)

Not: Tepsinizde kullanacağınız çiçekleri, kıyafetiniz ile uyumlu renklerde kullanmanız çok şık olacaktır.



