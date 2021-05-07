Nişan tepsinizi kendiniz tasarlayabilirsiniz! Evde nişan tepsisi nasıl yapılır?

Günümüzde fabrikasyon ürünler yerini kişiye özel aksesuar ve eşyalara bıraktı. Kullandığı eşyalara kendinden bir şeyler katmak veya el emeği olmasına özen gösteren kişilerin sayısı arttı. Birkaç malzeme ile siz de kendi nişan tepsinizi veya evinizde aksesuar olarak kullanabileceğiniz tepsiyi tasarlayabilirsiniz.
MALZEMELER
- İstediğiniz ölçüde kestirdiğiniz bir adet ayna
- Çeşitli renklerde kumaş çiçekler
- Yapay yapraklar
- Kullanacağınız aynanın çevresini saracak uzunlukta dantel şerit
- Silikon tabanca
- Saman ip (Jüt ip de kullanabilirsiniz)
- Makas
YAPILIŞI
- Aynanın kenarlarına dantel şeridi silikon tabancası yardımıyla yapıştırın.
- Bir tarafına çiçekleri yapıştırın.
- Yaprakları çiçeklerin aralarına ekleyin.
- Saman ip ile makasın tutacak yerlerini sarıp, tepsi ile uyumlu hale getirin.
- Nişan tepsiniz hazır :)
Not: Tepsinizde kullanacağınız çiçekleri, kıyafetiniz ile uyumlu renklerde kullanmanız çok şık olacaktır.
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