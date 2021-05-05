Uzmanlar uyardı! Çiftler tam kapanmada birbirlerini tanımadıklarını fark ediyor

Psikolog Nurcihan Körpe, koronavirüsle mücadelede uygulanan tam kapanma sürecinde, çiftlerin evde beraber geçirdikleri zamanın arttığının altını çizdi. Bununla birlikte eşler arasında anlaşmazlık ve sorunlar da yaşanmaya başladığına değinen Körpe, "Pandeminin getirdiği yasaklarla birlikte birbirleriyle hiç olmadığı kadar vakit geçirmek durumunda kalan çiftler, aslında birbirlerini tanımadıklarını da fark etmeye başladı. Evlilikteki sorunlar, pandemiyle birlikte artış gösterdi. İlk başta olan cumartesi- pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasında evde kalan çiftler, başlangıçta güzel zaman geçirdiyse de bu durumun sürekliliği can sıkıcı hal almaya başladı. Bunların sonucu olarak da ne yazık ki çiftler arasında birbirlerine tahammül edememe, iletişim kopukluğu, daha çok sanal dünyada vakit geçirme, birlikte kaliteli vaktin olmayışı ve paylaşımların giderek azalması gibi nedenlerle tartışmalar çıkmaya başladı" diye konuştu.

YAPICI TARTIŞMA VE SAĞLIKLI İLETİŞİM

Çiftlere bu süreçte sorunlarına ortak çözüm bulmalarını, daha yapıcı olmalarını ve kendilerine özel zamanlar ayırmalarını öneren psikolog Körpe, “Evlilik, acele verilen karar olmamalıdır. Evlenme kararı vermeden önce eşler, birbirlerini iyi tanımalı. Buna göre de kriterlerini iyi belirlemeli. 'Ben kimim? Bana göre olan kim? Nelerden hoşlanırım? Nelerin bana yapılmasını istemem?' sorularını kişilerin kendilerine sormalarını öneririm. Tartışmalar her ilişkinin kaçınılmazıdır fakat önemli olan tartışmanın şiddeti ve o tartışmayı nasıl aşabildiğinizdir. Uyumlu evlilik, uzlaşma ve denge halidir. Pandemi sürecinde tartışmalar daha sınır noktalarda yaşanabilir. Bu yüzden tartışmayı yapıcı tartışmaya çevirmeye özen göstermek gerekiyor. Bu da sağlıklı iletişimden geçiyor” dedi.