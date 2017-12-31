KADIN

Evde oda parfümü nasıl yapılır?

Evde oda parfümü nasıl yapılır?

Evde oda parfümü nasıl yapılır?

Birçok kişi içindeki kimyasalların insan sağlığına zararlı olacağını düşünerek hazır olarak satılan oda parfümlerini tercih etmez. Daha doğal, daha organik ürünlerden yana olanlar ev yapımı oda parfümlerini seçerler.

Siz de böyle düşünüyor ve evinizdeki kökü kokulara bir türlü çözüm bulamıyorsanız, bu tarifleri deneyebilirsiniz.

1.tarif

Bir adet bitki sulama fısfısının içine yarım litre su ilave edilir ve su içine bir çay kaşığının ucuyla karbonat ilave edilir. 4-5 damla limon suyu ve 3-4 damla portakal yağı ile birlikte dilerseniz diğer yağlarda eklenir. İsteğinize göre farklı şekillerde de deneyebilirsiniz. Yani portakal yağı yerine diğer kokulu yağlarda olabilir. Ev yapımı oda parfümü hazır.

İsteğinize göre 4-5 damla kadar biberiye yağı veya çay ağacı yağı ekleyerek değişik ev yapımı oda parfümü çeşitleri elde edebilirsiniz. (Biberiye yağı içinde bulunan uçucu sineol maddesi solunum yoluyla beyne etki ederek hafıza ve dikkat arttırıcı etkisi vardır, çay ağacı yağı ise doğal bir dezenfektan ve böcek kovucudur)

2. tarif

Marketlerde satılan yağlı kağıdın üstüne limonları koyun. Daha sonra limonların üstüne istediğiniz sayıda karanfil tanesi batırıp bir miktar da tarçın serpiştirin. Karanfilli ve tarçınlı bu limonları yağlı kağıda sarın. Yaklaşık olarak 3-4 hafta bekletin. 3-4 haftanın sonunda ise hazırladığınız limonları bir yere asın. Bu uygulama eviniz güzel kokmasını sağlayacak.

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