Evde yapacağınız anahtarlık ile sevdikleriniz hep sizinle!

Çantanın içinde bir sürü eşya varken anahtarlığı bulmak çok zor olabiliyor. Evde çok basit bir şekilde yapacağınız sevimli anahtarlıklar ile bu sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Çocuğunuzun veya sevdiğiniz insanların elinin şeklini her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Yapacağınız anahtarlık hem sizin hem de sevdiklerinizin bir parçası haline gelecek. Yapacağınız anahtarlıkları hediye olarak da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

YAPIMI ÇOK KOLAY

Boya ile çok kolay bir şekilde yapacağınız anahtarlıkta istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Dışarıdan alacağınız hazır anahtarlıklar yerine bunları yapmak hem çocuğunuzla güzel vakit geçirmenize hem de onu her an yanınızda taşımanıza yarayacak.



