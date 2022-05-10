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Evde yapacağınız anahtarlık ile sevdikleriniz hep sizinle!

10.05.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anahtarlıklar hem görsel olarak daha güzel görünüyor hem de anahtarlarınızın çok daha kolay bulunmasını sağlıyor. Bir sürü çeşitli anahtarlık çeşidi bulunuyor. Ancak evde yapacağınız anahtarlık ile sevdiğiniz kişileri yanınızda gibi hissedebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde yapacağınız anahtarlık herkes tarafından oldukça beğenilecek.

Çantanın içinde bir sürü eşya varken anahtarlığı bulmak çok zor olabiliyor. Evde çok basit bir şekilde yapacağınız sevimli anahtarlıklar ile bu sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Çocuğunuzun veya sevdiğiniz insanların elinin şeklini her an yanınızda taşıyabilirsiniz. Yapacağınız anahtarlık hem sizin hem de sevdiklerinizin bir parçası haline gelecek. Yapacağınız anahtarlıkları hediye olarak da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

YAPIMI ÇOK KOLAY

Boya ile çok kolay bir şekilde yapacağınız anahtarlıkta istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Dışarıdan alacağınız hazır anahtarlıklar yerine bunları yapmak hem çocuğunuzla güzel vakit geçirmenize hem de onu her an yanınızda taşımanıza yarayacak.

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