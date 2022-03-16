Evde yapacağınız tonikler sayesinde gözenek görünümünü çözebilirsiniz

Cilt toniği cildi temizlerken mutlaka kullanılması gereken ürünler arasında yer alıyor. Her cilt tipine uygun farklı farklı cilt tonikleri bulunuyor. Dışarıdan alınan toniklerin içerisinde çeşitli kimyasallar bulunuyor eğer cildiniz için doğal ürünler tercih etmeyi seviyorsanız evde kendi cilt toniğinizi kolayca yapabilirsiniz.

EVDE YAPILACAK CİLT TONİKLERİ

Evde yapacağınız toniklerden daha iyi sonuçlar almak için sabah ve akşam olarak günde 2 kere uygulamalısınız. Aşağıdaki tonikleri 5 gün uygulayıp tekrardan yenisini yapmalısınız.

ELMA SİRKESİ TONİĞİ

Elma sirkesinin birçok alanda faydası bulunuyor. Elma sirkelerinin faydaları saymakla bitmiyor. Vücut, cilt ve saç için sıklıkla kullanılan elma sirkesini evde tonik yaparken de kullanabilirsiniz.

Malzemeler: 1 su bardağı içme suyu + 1 yemek kaşığı elma sirkesi + 8-10 damla limon, kuşburnu ya da lavanta yağı

ALEO VERALI CANLANDIRICI TONİK

Aleo vera cilt bakımlarının olmazsa olmazları arasında bulunuyor. Tüm cilt tiplerinin kullanabileceği aleo vera tonik olarak oldukça etkili sonuçlar veriyor.

Malzemeler: 1 su bardağı içme suyu + 1 yemek kaşığı Aloe Vera jeli

Diğer malzemeleri, cilt tipinize göre ekleyebilirsiniz:

Cildiniz çok kuru ise: 8-10 damla tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı ya da saf zeytinyağı,

Cildiniz çok hassas ise: 8-10 damla gül suyu veya gül yağı ya da papatya yağı,

Cildiniz çok yağlı ise: 8-10 damla limon ya da çay ağacı yağı,

Cildiniz sivilceye meyilli ise: 8-10 damla sedirağacı, aynısefa ya da portakal yağı.

GÜL TONİĞİ

Gül suyu en bilinen toniklerden. Cildi yatıştırmada bir numara olan gül suyu kızaran ve kuruyan ciltler için vazgeçilmez seçimlerden.

Malzemeler: Yarım su bardağı su + yarım su bardağı gül suyu + 8-10 damla gül yağı + tercihe göre 5 damla lavanta yağı da ekleyebilirsiniz.

SİVİLCELİ CİLTLER KEKİK TONİĞİNİ DENEYEBİLİR

Akneye meyilli ciltlerin bakımı oldukça zor oluyor. Sivilceleri daha da aktif duruma getirmemek adına uygun ürünler tercih etmek gerekiyor. Kekik toniği sivilceli ciltler için uygun seçimler arasında yer alıyor.

Malzemeler: 1 su bardağı kaynamış suda 1 tatlı kaşığı dağ kekiği, 1 tatlı kaşığı güvercinağacı otu, 3 damla kekik yağı, çay ağacı yağı veya portakal yağı.

PARLAKLIK VEREN SALATALIK TONİĞİ

Salatalık nemlendirici etkisi ile biliniyor. Cildi nemlendirmekle kalmıyor beslenmesini de sağlıyor. Bu sebeple cilt çok daha parlak ve canlı görünüyor. Salatalık toniği düzenli kullanımda cilt rengini açıyor ve gözaltı morluklarını önlüyor.

Malzemeler: 1 orta boy salatalık, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı aleo vera yağı, limon suyu



