Evdeki çözüm yollarıyla yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız!

Yazın ve her zaman yumuşacık ayaklara sahip olmak istiyorsanız işte çözüm yolları. Bazı genel ipuçlarıyla başlayalım! Hatırlamanız gereken ilk şey, ayaklarımızın günlük bakım gerektirmesidir. Topuklarınızın pürüzsüz ve yumuşak olmasını istiyorsanız, günlük olarak ponza taşı kullanabilirsiniz.

Yumuşak bir duş veya banyo sırasında hemen ölü deriyi ovalayarak çıkarın. Daha iyi sonuçlar için dairesel hareketler kullanın. İşlemden sonra durulayın ve ayaklarınızı kurulayın ve biraz nemlendirici uygulayın.

Ayaklarınız için peeling fırçaları kullanın. Ayaklarınızı nemlendirmek için hindistancevizi yağı veya shea yağı deneyebilir, bunları karıştırarak uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra daha iyi sonuç almak için yumuşak pamuklu çorap giyin.

KARBONAT

Hepimiz biliyoruz ki, karbonat evrensel bir mucize. İhtiyacınız olan tek şey 3 tatlı kaşığı karbonat ve

1 ölçek su. Malzemeleri bir kasede karıştırın ve ayaklarınıza uygulayın. Topuklara, ayak parmaklarına masaj yaparak uygulayın. Cilt çok kuru ise, bir ponza taşı kullanın. İşiniz bittiğinde, ayaklarınızı ılık suyla durulayın ve biraz nemlendirici uygulayın.