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Evdeki çözüm yollarıyla yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz, sandalet ve espadrillerin mevsimi ve ayaklarımızı hatırlamanın zamanı geldi. Kabul edelim ayaklarımızı ellerimizin bakımı kadar önemsemiyoruz. Sık sık bakımları ihmal edilen ayaklar kendilerini nasır, çatlak ve kurulukla gösteriyorlar. Peki evdeki çözüm yoluyla bu sıkıntılardan kurtulabilir miyiz? Gelin bakalım.

Evdeki çözüm yollarıyla yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız!

Yazın ve her zaman yumuşacık ayaklara sahip olmak istiyorsanız işte çözüm yolları. Bazı genel ipuçlarıyla başlayalım! Hatırlamanız gereken ilk şey, ayaklarımızın günlük bakım gerektirmesidir. Topuklarınızın pürüzsüz ve yumuşak olmasını istiyorsanız, günlük olarak ponza taşı kullanabilirsiniz.

Yumuşak bir duş veya banyo sırasında hemen ölü deriyi ovalayarak çıkarın. Daha iyi sonuçlar için dairesel hareketler kullanın. İşlemden sonra durulayın ve ayaklarınızı kurulayın ve biraz nemlendirici uygulayın.

Ayaklarınız için peeling fırçaları kullanın. Ayaklarınızı nemlendirmek için hindistancevizi yağı veya shea yağı deneyebilir, bunları karıştırarak uygulayabilirsiniz. Uyguladıktan sonra daha iyi sonuç almak için yumuşak pamuklu çorap giyin.

KARBONAT

Hepimiz biliyoruz ki, karbonat evrensel bir mucize. İhtiyacınız olan tek şey 3 tatlı kaşığı karbonat ve
1 ölçek su. Malzemeleri bir kasede karıştırın ve ayaklarınıza uygulayın. Topuklara, ayak parmaklarına masaj yaparak uygulayın. Cilt çok kuru ise, bir ponza taşı kullanın. İşiniz bittiğinde, ayaklarınızı ılık suyla durulayın ve biraz nemlendirici uygulayın.

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ELMA SİRKESİ

Sirke kuru ciltler için bir ilaçtan daha fazlasıdır. 1 çorba kaşığı elma sirkesi, biraz ağız gargarası ve ılık suyu karıştırın. Ayaklarınızı en az 10 dakika ve en fazla 20 dakika bekletin, kurulayın ve sonra bir ponza taşıyla pul pul dökün.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı harika bir doğal nemlendirici rolündedir. Sadece yatmadan önce ayaklarınıza uygulayın ve bir çift pamuklu çorap giyin.

BAL

Bal ayrıca tek başına harika bir nemlendiricidir: cildin içindeki nemi “yakalar”, böylece hoş ve yumuşak hale gelir. 1/4 su bardağı kahverengi şeker, 2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı, 2 yemek kaşığı bal,
3 damla nane yağı. Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın ve ovarak ayağınıza uygulayın. Durulayın ve kurulayın.

ALOE VERA

Hepimiz harika nemlendirici aloe vera özelliklerini biliyoruz, değil mi? Kendi bitkinizden biraz jel yapabilir veya satın alabilirsiniz (önce saf olup olmadığını kontrol edin!). Burada özel bir tarife bile ihtiyacınız yok. Jeli duş sonrası uygulayın pamuklu çorap giyin ve uyuyun.

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DİŞ MACUNU

Şaşırtıcı bir şekilde, diş macunu aynı anda birkaç ayak sorununa yardımcı olabilir. İçeriğindeki aşındırıcı parçacıklar peeling görevi görebilir. Tek uyarı: derin çatlaklarınız varsa diş macunu kullanmayın mentol içerdiğini unutmayın.

Ayak tırnaklarınızı beyazlatır. Macunu uygulayın ve eski bir diş fırçasıyla ovalayın.

Su toplamış kabarcıklardan da kurtulabilirsiniz. Bölgeye biraz macun sürün ve birkaç saat bekletin. Macunu ıslak bir bezle silin ve gidene kadar günde birkaç kez tekrarlayın.

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