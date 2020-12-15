Evdeki kötü kokuyu anında gideriyor! Tava içinde kavurduktan sonra...

Çoğumuzun zaman geçirmekten çokça hoşlandığı evlerimizde zaman zaman kötü kokular meydana gelir. Bu kokular bazen oda parfümleriyle yok edebileceğimiz kokular olsa da bazılarını yok etmekte zorlanırız. Aslında bazı püf noktaları uyguladığımız taktirde evlerimizde oluşan kötü kokuları bastırmak çok kolay. Nasıl mı? Cevap için yazımızı okumaya devam edin...
Bizlere kolaylık sağlaması açısından çöp kutularını mutfak tezgahının üzerine ya da dolapların içine yerleştiriyoruz. Ancak bu mutfağın kötü kokmasına sebep oluyor. Buna bir nebze engel olmak istiyorsanız çöp kovasını balkon gibi açık bir alana bırakmalı ve evsel atıkları birbirine karıştırmamalı, hepsi için ayrı kova ayarlamalısınız. Bir diğer adım olarak çöpleri yerleştirdiğiniz kovaya karbonat veya kabartma tozu dökebilirsiniz. Alternatif olarak tuvaletlerin temiz kokması için kullanılan koku giderici tabletleri de kullanabilirsiniz.
Sigara ve tütün mamulleri kolayca duvarlara, kumaş yüzeylere ve halılara sinebiliyor. Buna engel olmak için bir kaba bir paket kabartma tozu ve elma sirkesi döküp sigara içilen ortama koymalısınız. Karışım buharlaşacak ve bir süre sonra sigara kokusunu giderecektir. Aynı yöntem kaba koyduğunuz portakal ve limon dilimlerini ortama bırakmakla da işe yarar. Daha hızlı bir çözüme ulaşmak istiyorsanız da bir tencereye su ve çamaşır yumuşatıcısını karıştırıp kaynatabilirsiniz. Kaynadıktan sonra tencereyi evin her tarafında dolaştırdığınız taktirde sigara kokularından kurtulmuş olursunuz.
Tüylü dostlar edinmek ve onların bakımını üstlenmek eğlenceli olsa da, onların ve sizin sağlığınız için temizliklerine önem vermek gerekir. Bunun için başvurmanız gereken yöntemlerden ilki, kumlarını sünger ve kokusuz deterjanla temizlemek ve kuruduktan sonra kumunu değiştirmek olmalıdır. Bunun dışında evcil hayvanlarınızın uyuduğu yeri karbonat sirke karışımı ile silmek etkileyici bir yöntem olacaktır. Ayrıca hayvanlarınızın dışkılarını veya salyalarını evde bekletmemeli ve çöp kutusuna atmadan önce bir süre balkonda bekletmelisiniz.
Bu tür kokularla her evde karşılaşabilirsiniz. Özellikle kış ayları birçok evde rutubet kokusu oluşur ve sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun olmaması için evinizi sık sık havalandırmalı ve evin temiz havayla buluşmasını sağlamalısınız. Bir çorba kaşığı kahve telvesini ve hardalı karıştırıp rutubet olan duvara sürebilirsiniz. Bu sayede evinizdeki bu kokudan rahatça kurtulabilirsiniz. Ek olarak rutubet kokusu sinmiş odada çiçek bulundurmamalısınız.
Bazen bir anlık dalgınlıkla yemeğin dibini yakabilirsiniz. Hem de misafirlerin gelmesine çok az kalmışken başınıza gelebilir! Yemekle ilgili değil ama kokusuyla ilgili bir önerimiz var! Bir paket vanilyayı tava içerisinde kısık ateşte kavurmak. Bu sayede dışarı tatlı bir koku yayılacak ve yanık kokusundan kurtulacaksınız!
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