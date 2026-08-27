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Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret

Patili dostlarımızın mutlu olması bizi onlardan daha çok mutlu ediyor! Onların mutlu olduklarını nasıl anlarsınız?

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret

Sizi ve kendilerini uzun uzun yalayarak temizlerler.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 1


Kediler ve köpekler kendilerini güvende hissettiklerinde kişisel bakımlarına vakit ayırır. Sizi yalamaları ise sizi ailenin bir parçası olarak gördüklerinin net bir kanıtıdır.

Evin içinde buldukları rastgele eşyaları size getirirler.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 2
Bir çorap, bir terlik veya dışarıdan buldukları bir dal parçası... Size sundukları bu küçük hediyeler, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterir.

Uykudan uyandıklarında vücutlarını iyice esnetirler.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 3
Derin bir uykudan sonra tüm kaslarını gererek esnemeleri, ortamda hiçbir tehlike sezmedikleri anlamına gelir. Bu rahatlama hareketi tamamen güvendiklerini ortaya koyar.

Yaptığınız günlük işlere merakla dahil olmaya çalışırlar.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 4
Çamaşır katlarken araya girmeleri veya kitap okurken kitabın üzerine yatmaları canınızı sıkmasın. Bu durum sadece sizinle zaman geçirmek istediklerinin bir işaretidir.

Derin uykularında patilerini oynatıp rüya görürler.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 5
Sadece bulunduğu ortama gerçekten güvenen evcil hayvanlar derin uykuya geçebilir. Uykularında koşuyormuş gibi yapmaları mutlu ve stressiz olduklarının yansımasıdır.

Yumuşak zeminlerde patileriyle hamur yoğurma hareketi yaparlar.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 6
Kedilerin kucağınıza masaj yapması yavruluk dönemindeki anne güvenini hissettiklerini gösterir. Köpeklerin yatmadan önce kendi yataklarını eşelemesi de güvenli bir alan kurduklarının işaretidir.

Kuyruklarını sallamaya başlarlar. Mutluluktan!

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 7
Vücut tamamen gevşekken yapılan ritmik ve yumuşak kuyruk sallamaları tam bir memnuniyet belirtisidir. Aynı şekilde kedilerin dik ve ucundan hafifçe kıvrılmış bir kuyrukla dolaşması da o an keyiflerinin gayet yerinde olduğunu gösterir.

Sizinle aynı odada kalmak için peşinizden gelirler. Hatta koşarlar!

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 8
Evin içinde nereye giderseniz gidin arkanızdan gelen bir gölgeniz olabilir. Siz mutfakta yemek yaparken veya bilgisayar başında çalışırken sessizce gelip köşede oturmaları, varlığınızdan keyif aldıklarının sessiz bir mesajıdır.

Karınlarını açıkta bırakacak şekilde sırtüstü yatarlar.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 9
Hayvanlar için karın bölgesi en hassas ve korunması gereken yerdir. Eğer evcil hayvanınız yanınızda ayaklarını havaya dikip sırtüstü sere serpe uyuyorsa çevresinde en ufak bir tehdit bile algılamıyor demektir.

Size bakarken gözlerini yavaşça kırpıp açarlar.

Evdeki patili dostunuzun mutlu olduğunu anlamanızı sağlayacak 10 gizli işaret 10
Kediler ve köpekler güvendiklerinde bakışlarını yumuşatır. Gözlerini kısarak veya yavaşça kırparak size bakmaları, bulundukları ortamda kendilerini tamamen huzurlu hissettiklerinin en net işaretlerinden biridir.

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Philips Yaşam Kategorisi Philips Ev Yaşam
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