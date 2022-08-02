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  4. Eve 2 kilometre kala feci kaza! Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı

Eve 2 kilometre kala feci kaza! Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı

02.08.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin köprünün korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen kazada köprünün demir korkuluğunun ok gibi saplandığı araçtaki sürücü Neşet Tankal, kazayı yaralı olarak atlattı. Tankal'ın Erzincan'dan geldiği ve evine 2 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eve 2 kilometre kala feci kaza! Köprünün korkulukları otomobile ok gibi saplandı

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi, Samsun Sinop karayolu, Dereköy Köprüsü üzerinde sabah saat 06.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neşet Tankal (50) idaresindeki 19 DU 075 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir köprü korkuluklarına çarptı.

ÖN CAMINDAN GİRİP ARKA YAN CAMDAN ÇIKTI

Köprünün korkuluğunun ok gibi saplanıp aracın ön camından girip arka yan camdan çıktığı kazada, sürücü Neşet Tankal yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Neşet Tankal'ın Erzincan'dan geldiği ve evine 2 kilometre kala kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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