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  4. Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldılar

Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir eve giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki boz yılan, yakalandıktan sonra doğaya salıverildi.

Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Söğüt, evinin önündeki kümesin yakınlarında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan fark etti.

Yılanın uzaklaşmasını sağlayan Söğüt, tekrar evine döndü. Ertesi gün sabah saatlerinde eşinin ‘evde yılan var’ şeklindeki bağırışını duyan Söğüt, hemen Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan’ı aradı.

Söğüt, evlerine yılan girdiğini ve hayvanı öldürmek istemediklerini anlattı. Doğan’da durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şubesi Elbistan Şefliği’ne bildirdi. Doğan ve DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, beraberlerindeki Ali Sezer isimli vatandaşla birlikte Doğan Mahallesi’nin yolunu tuttu.

YILAN ZARAR VERİLMEDEN YAKALANDI

Eve geldiklerinde yılanı inceleyen ekipler, hayvanın bölgede sık rastlanan boz yılan olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, zarar verilmeden yakalandı. Daha sonra mahalleden oldukça uzak bir bölgeye götürülüp, doğaya bırakıldı.

Evine giren yılandan kurtularak rahat bir nefes alan Mehmet Söğüt isimli vatandaş, Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan’a, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şubesi Elbistan Şefliği’ne ve Ali Sezer’e teşekkür etti.

BOYNUNA DOLAYARAK POZ VERDİ

Olaya tanık olan vatandaşlar, daha önceden de birçok kez yılan yakalayan Ali Sezer’in, yılanı boynuna dolayarak poz vermesini ise şaşkınlıkla izledi. (İHA)

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