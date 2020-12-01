Evi süpürürken bu 9 yeri hep unutuyoruz! Meğer ne toz birikmiş

Vakumlama yaparken bu yerleri atlıyor musunuz?

AYAKKABI DOLABININ ALT KISMI

Sık sık ayakkabılarınıza çok fazla kir getirirsiniz ve bu daha sonra ayakkabı dolabınızın dibine yerleşir. Ayakkabı dolabını daha sık süpürürseniz, ayakkabılarınızı temiz bir yerde saklamış olursunuz.

YATAĞINIZ

Yataklara saatlerce zaman ayırmamıza rağmen, temizlik söz konusu olduğunda genellikle unutulmaktadır. Elektrikli süpürge, yatağınızda daha az toz akarı birikmesini sağlar. Düzenli olarak ters çevirmeyi ve bunu yaparken her iki tarafı da süpürmeyi unutmayın.

HAVALANDIRMA IZGARALARI

Evinize temiz hava temini için havalandırma ızgaraları çok önemlidir. Özellikle banyoda vazgeçilmezdirler. Havanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu ızgaralar çok fazla toz çeker. Bu nedenle, süpürürken, hava değişimini gerçekten temiz tutmak için zaman zaman havalandırma ızgaralarını vakumlayın.

TV SES SİSTEMİ

Televizyonunuzun veya bilgisayarınızın yanında güzel bir ses sisteminiz var mı? Bu sistemlerin hoparlörleri de ara sıra temizleme isteyebilir. Bu, elektronik sistemleriniz için iyidir ve ayrıca daha uzun süre dayanır. Hasarı önlemek için elektrikli süpürgenin ayarının çok yüksek olmadığından emin olun.