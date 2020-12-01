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Evi süpürürken bu 9 yeri hep unutuyoruz! Meğer ne toz birikmiş

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elektrikli süpürgeyi hızlıca kullanıp sadece görünen yerleri mi süpürüyorsunuz, yoksa evin her köşesini vakumluyor musunuz? Araştırmalara göre şimdi sayacağımız bu 9 yer sıklıkla unutuluyor.

Evi süpürürken bu 9 yeri hep unutuyoruz! Meğer ne toz birikmiş

Vakumlama yaparken bu yerleri atlıyor musunuz?

AYAKKABI DOLABININ ALT KISMI

Sık sık ayakkabılarınıza çok fazla kir getirirsiniz ve bu daha sonra ayakkabı dolabınızın dibine yerleşir. Ayakkabı dolabını daha sık süpürürseniz, ayakkabılarınızı temiz bir yerde saklamış olursunuz.

YATAĞINIZ

Yataklara saatlerce zaman ayırmamıza rağmen, temizlik söz konusu olduğunda genellikle unutulmaktadır. Elektrikli süpürge, yatağınızda daha az toz akarı birikmesini sağlar. Düzenli olarak ters çevirmeyi ve bunu yaparken her iki tarafı da süpürmeyi unutmayın.

HAVALANDIRMA IZGARALARI

Evinize temiz hava temini için havalandırma ızgaraları çok önemlidir. Özellikle banyoda vazgeçilmezdirler. Havanın yer değiştirmesi nedeniyle, bu ızgaralar çok fazla toz çeker. Bu nedenle, süpürürken, hava değişimini gerçekten temiz tutmak için zaman zaman havalandırma ızgaralarını vakumlayın.

TV SES SİSTEMİ

Televizyonunuzun veya bilgisayarınızın yanında güzel bir ses sisteminiz var mı? Bu sistemlerin hoparlörleri de ara sıra temizleme isteyebilir. Bu, elektronik sistemleriniz için iyidir ve ayrıca daha uzun süre dayanır. Hasarı önlemek için elektrikli süpürgenin ayarının çok yüksek olmadığından emin olun.

BİLGİSAYAR KLAVYELERİ

Bilgisayar klavyeniz, özellikle düzenli olarak ekranınızın önünde yemek yiyorsanız, hijyenik olmaktan başka bir şey değildir. Derin oluklarda toz ve kırıntılar toplanabilir. Bu alanların elektrikli süpürge ile temizlenmesi kolaydır. Çoğu kişi bunu nadiren yapar, bu nedenle muhtemelen klavyenizi temizleme zamanı gelmiştir.

BUZDOLABI

Buzdolabındaki, çekmeceler ve buzdolabı raflarının arkasındaki çatlaklar çok fazla toz ve diğer kalıntıları toplayabilir. Buzdolabını ara sıra vakumlamak, yiyeceklerinizi temiz bir ortamda tutmanızı sağlar. Ek olarak, temiz bir buzdolabı daha az enerji kullanır.

PENCERE PERVAZLARI

Pencere pervazları genellikle evcil hayvanlar için favori bir yerdir. Birçok insanın pencerelerinin önünde de bitkiler veya süslemeler vardır. Tüm bunlar, pencere pervazlarının hızla tozlanmasına ve saç ve diğer parçacıkları toplamasına katkıda bulunur. Pencere pervazlarını temizlemek için elektrikli süpürgenizin küçük fırçasını kullanın.

ÇEKMECELER

Çekmeceler gerçek toz tutuculardır. Çatal bıçak takımlarından çoraplara kadar eşyalarınızı temiz tutmak için çekmecelerinizin altlarını da süpürmeniz gerekir.

PERDELER

Perdelerinizden çıkan tozun evin geri kalanına yayılmasını önlemek için elektrikli süpürgenizi kullanın.

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