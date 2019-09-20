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Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu "Dora" buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:34 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde narkotik köpeği Dora’nın katılımıyla bir evde yapılan aramada 22 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, istihbarat çalışmaları sonucu ilçeye bağlı Akdam köyünde ikamet eden F.T.

Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu "Dora" buldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde narkotik köpeği Dora’nın katılımıyla bir evde yapılan aramada 22 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, istihbarat çalışmaları sonucu ilçeye bağlı Akdam köyünde ikamet eden F.T. adlı kişinin evinde narkotik köpeği Dora’nın katılımıyla arama yapıldı. Dora’nın yardımıyla evin içerisinde zula diye tabir edilen gizli bölmelere saklanmış satışa hazır 22 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Esrar ile birlikte 35 adet dikili Hint keneviri ve bir de hassas terazi bulundu. Olayla ilgili jandarma, ev sahibi F.T.’yi gözaltına aldı.

Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu

Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu

Evin gizli bölmesindeki uyuşturucuyu

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