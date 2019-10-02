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Evin penceresine atılan patlayıcı madde hasara yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 02:52 | Son Güncelleme

Adana'da bir evin penceresine atılan patlayıcı maddi hasara yol açtı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Adana'da bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) maddi hasara yol açarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Gülbahçe Mahallesi 13298. Sokak'taki iki katlı müstakil eve, şüpheli kişi ya da kişilerce EYP atıldı. Evin penceresine doğru atılan patlayıcı, pencerenin dışında patladı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha ekipleri, atılan patlayıcının türünü ve olayı gerçekleştirenleri bulmak için araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adana eyp

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