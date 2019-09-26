HABER

Evin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2019 12:45 | Son Güncelleme

SURİYE'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'e (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kozmetik müdahale yapılacak ve burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek.

Evin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacak

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- SURİYE'deki iç savaşta bombaların düştüğü evlerinde yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Evin Hacı İbrahim'e (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde kozmetik müdahale yapılacak ve burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek. Evin uygun yaşa geldiğinde ise yüz ve saç nakli planlanıyor.
Suriye'nin Kamışlı bölgesinde şiddetli çatışmaların yaşandığı 2013 yılında, bombaların düştüğü evlerinde Menal Hacı İbrahim ölürken, o tarihte 3 yaşında olan kızı Evin Hacı İbrahim yaralandı. Vücudunun büyük kısmı ile yüzünün tamamı yanan Evin ve babası Rezan Hacı İbrahim, Türkiye'ye sığındı. Evin'i Batman, Malatya ve Adana'daki hastanelerde 5 kez ameliyat ettiren Rezan Hacı İbrahim, sonrasında Antalya'ya geldi. AÜ Hastanesi'nde ilk olarak, nefes almakta zorlanan minik Evin'in burun delikleri açıldı, ardından uygulanan operasyonla ağız kenarlarındaki darlık genişletildi. Evin'e son olarak da kalıcı makyajla kaş yapılıp şekil verildi.
TÜRKÇEYİ ÖĞRENİP İLKOKULA BAŞLADI
Ailesiyle Şırnak'a yerleşen Evin Hacı İbrahim, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Türkçeyi öğrenip ilkokula başladı. Şırnak Fatih İlköğretim Okulu birinci sınıf öğrencisi Evin, tedavisinin devamı için babası ve ağabeyiyle birlikte AÜ Hastanesi'ne geldi. AÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene ve kontrolleri yapılan Evin'e, yüz ve saç nakli öncesinde yapılması gereken müdahalelerin gözden geçirildiği belirtildi. Evin'in burun bölgesindeki tıkanıklık giderilecek ve kozmetik müdahaleler yapılacak.
Baba Rezan Hacı İbrahim, "İlk ameliyatlar başarılı geçti. Bombanın etkisiyle tamamen yanan yüzüne 7 kez operasyon yapıldı. Daha sonra Şırnak'ta tedavilerine devam ettik. Evin okula başladı. Şimdi ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kontrol ve burnundaki tıkanıklığın açılması için geldik. Evin nefes almakta zorlanıyor. Bu süreç kendisini çok yoruyor. Fakat Evin yüz nakli olmak istiyor. Doktorlar bunun 15- 16 yaşından önce olamayacağını söyledi. O yaşlara gelince, uygun bir donör bulunursa nakil olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Evin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacakEvin, uygun yaşa geldiğinde yüz ve saç nakli yapılacak

Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı! Katliam gibi kaza! Kontrolden çıkan TIR otomobili altına aldı!
Hamilelik kuyruk sokumu ağrılarını tetikliyorHamilelik kuyruk sokumu ağrılarını tetikliyor
Çocuktaki karın ağrısını hafife almayınÇocuktaki karın ağrısını hafife almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.