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Evinde anne, tarlada çiftçi, iş yerinde patron

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya dükkanı bulunan 38 yaşındaki Öznur Kurt, evinde 2 çocuk annesi, 6 kişiye iş imkanı sunduğu iş yerinde patron, ailesinin tarlasında ise hafta sonu çiftçilik yaparak kadınların her işi başarabileceğini gösteriyor - Kurt: "Evde oturarak hiçbir şey olmuyor. Hem ev işi hem de kendi işini yapamayacak kadın yoktur. Eşimizle de ilgileniriz, çocuklarımıza da bakarız, işimizde de başarılı oluruz. Yeter ki kararlı olalım"

ŞENOL POYRAZ - Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya dükkanı bulunan 38 yaşındaki Öznur Kurt, evinde 2 çocuğun annesi, 6 kişiyi istihdam ettiği iş yerinde patron, tarlada ise çiftçilik yaparak kadınlara her işin üstesinden başarıyla gelebilecekleri konusunda örnek oluyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde 3 çocuklu çiftçi bir ailede tarım işlerine yardım ederek büyüyen Kurt, İznik ilçesinde aldığı lise eğitiminin ardından çalışma hayatına başladı. Çocuk gelişimi eğitimi alıp, anaokulunda bir süre stajyer öğretmenlik yapan Öznur Kurt, daha sonra çalışmaya başladığı beyaz eşya servisinde yöneticiliğe kadar yükseldi.

Ailelerin tanıştırdığı eşiyle 2003 yılında dünyaevine giren Kurt, bu sürede yaşlanan çiftçi anne ve babasına tarla işlerinde yardımcı olmayı sürdürdü. Biri 8, diğeri 13 olmak üzere 2 erkek çocuk annesi olan Öznur Kurt, birikiminin yanı sıra memur eşi ile kendi ailelerinin desteğiyle geçen yıl İznik'in Beyler Mahallesi'nde beyaz eşya mağazası açtı.

Kısa sürede işlerini büyütüp 6 kişiyi istihdam eden Kurt, evinde 2 çocuğunun her türlü ihtiyacını karşılayan anne, ailesine ait tarlada hafta sonları çiftçi, iş yerinde de patron olarak kadınların her işi başarıyla yapabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

- "Kadın her şeyi başarır"

Öznur Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda kadınların daha şefkatli, yönetici kabiliyetine sahip ve kapsayıcı olduğunu belirterek, sorumluluk alma konusunda kadınların erkeklerden daha duyarlı olduklarını söyledi.

Çiftçi 3 çocuklu bir ailenin kızı olarak 2 oğlu büyümeye başlayınca kendi işinin patronu olmak istediğini aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 6 yıl kadar bir beyaz eşya servisinde çalıştım. Beyaz eşyanın her özelliğini öğrendikten sonra çok sevdiğim markayı geçen yıl yaşadığım yere getirerek mağaza açtım. Çok kısa zamanda insanlar beni sevdiler. Bu sayede çevre il ve ilçelere satış yapmaya başladım. Hızlı bir şekilde büyüyoruz. Her şey çocuklarımız için. Eşim devlet memuru, işe erken gitmesi gerekiyor. Güne saat 06.00'da başlıyorum. Çocuklarıma kahvaltılarını hazırlıyorum, oyunlar oynuyoruz. Aynı zamanda okul aile birliğinde yöneticiyim. Okuldaki tüm öğrencilerin de ihtiyaçlarına kendi çocuklarım gibi koşturuyorum."

Öznur Kurt, hafta sonları çiftçi ailesinin yanına gidip domates, biber, patlıcan, kabak ekim ve hasadı ile çapasına yardımcı olduğunu belirterek, "İş yerimde 6 kişiyi de istihdam ediyorum. Kadın her şeyi başarır. Erkeklerin yaptığı her işi kadınlar da yapar. Evde oturarak hiçbir şey olmuyor. Hem ev işi hem de kendi işini yapamayacak kadın yoktur. Eşimizle de ilgileniriz, çocuklarımıza da bakarız, işimizde de başarılı oluruz. Yeter ki kararlı olalım." diye konuştu.

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anne Bursa çiftçi iznik Öznur Kurt patron

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