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Evinde başından vurulan Amine, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR’da, evinde başından tabancayla vurulan Amine Çağlar (22), yaşamını yitirdi.

Evinde başından vurulan Amine, öldü

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, evinde başından tabancayla vurulan Amine Çağlar (22), yaşamını yitirdi. Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde oturan Çağlar ailesinin kızları Amine Çağlar, dün akşam evde başından tabancayla vuruldu. Ailenin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başının arkasından, enseye yakın bir noktadan yaralanan Amine Çağlar, ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Amine Çağlar, doktorların tüm çabasına karşın, bu sabah saatlerinde kurtarılamadı.
Polis, Amine Çağlar'ın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Evinde başından vurulan Amine, öldüEvinde başından vurulan Amine, öldü

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