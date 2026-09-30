Hemen testi çöz, evinde seni en çok rahatsız eden şeyi bulalım!

Evinde seni en çok ne rahatsız ediyor? 1/8 Eve döndün... Kapıyı açtığın an gözün ilk nereye kayar? Kapı önünde üst üste yığılmış ayakkabı dağına. Sehpadaki boş bardak, cips paketi ve kumanda karmaşasına. Sabah denediğim ve bıraktığım kıyafetlere... Mutfağa bakarım temiz mi diye... 2/8 Arkadaşların "10 dakikaya sizdeyiz!" dedi. Panik düğmen hangisi olur? Yerdeki tozları ve çorapları koltuk altına itelemek. Sandalyedeki kıyafet dağını dolaba tıkıştırmak. Bulaşıkları hızla fırının içine saklamak. Sehpadaki ıvır zıvırı bir kutuya doldurup kaldırmak. 3/8 Bir evde sana en çok ne "Buradan kaçmalıyım!" hissi verir? Yere bastığında tabanına yapışan kırıntı hissi. Lavaboda kurumuş soslu tabağın görüntüsü. Aradığını bulamayıp evi altüst eden biri. Kabloların ve eşyaların yarattığı görsel kaos. 4/8 Yemek yaparken senin sinirini en çok ne bozar? Yemek bittiğinde tezgahta kalan tencere katliamı. Tezgaha dökülen un ve yağ damlaları. Tezgahın küçük ev aletleriyle kaplı olması. Aradığın malzemeyi karmaşadan dolayı bulamamak. 5/8 Pazar günleri ev temizliği anlayışın hangisidir? Parlayan ve bomboş bir mutfak tezgahı. Buram buram çamaşır suyu kokusu. Dolapları boşaltıp baştan düzenlemek. Sadece göz önündeki kalabalığı toplamak. 6/8 Banyoya baktığında... Seni en çok hangisi rahatsız eder? Açık bırakılmış diş macunu ve tezgah karmaşası. Aynadaki su lekeleri ve yerdeki ıslaklık. Sağda solda unutulmuş kirli çamaşırlar. Tarihi geçmiş, yarım kalmış şişe kalabalığı. 7/8 Senin için bir evdeki "huzur" nedir? Dip köşe silinmiş, mis kokan odalar. Lavabosu ve tezgahı bomboş bir mutfak. Her şeyin yerli yerinde olduğu bir düzen. Kalabalıktan uzak, ferah alanlar. 8/8 Süper kahraman olsan, ev içi "özel gücün" ne olurdu? X-Ray gözlerinle kapalı çekmecelerin arkasındaki dağınıklığı tek bakışta yok etmek. Havada uçuşan tüm kıyafetleri saniyesinde katlayıp renklerine göre dizmek. Görünmez ellere basıp tüm bulaşıkları saniyesinde kurutup rafa dizmek. Dokunduğun her yüzeydeki bakteriyi ve tozu lazerle anında buharlaştırmak.