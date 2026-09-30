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Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi kokutun! 2-3 damla yetiyor

Banyonun güzel kokması için pahalı oda kokuları ya da otomatik koku makineleri almaya gerek yok. Evde bulunan tuvalet kağıdının karton rulosu, birkaç damla uçucu yağ ile adeta doğal bir koku difüzörüne dönüşüyor. Üstelik uygulaması da yalnızca birkaç saniye sürüyor.

Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi kokutun! 2-3 damla yetiyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Bu pratik yöntemi uygulamak için tuvalet kağıdı rulosunu yerinden çıkarmak ve karton kısmın iç yüzeyine 2-3 damla uçucu yağ damlatmak yeterli oluyor.

Yağın karton tarafından emilmesi için birkaç saniye bekledikten sonra rulo yeniden yerine takılıyor. Karton, yağı emerek kokunun zaman içinde yavaş yavaş ortama yayılmasına yardımcı oluyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yağın tuvalet kağıdının yapraklarına temas etmemesi. Uçucu yağlar yoğun içerikleri nedeniyle doğrudan cilde temas ettiğinde hassas kişilerde tahrişe veya reaksiyona neden olabilir.

Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi kokutun! 2-3 damla yetiyor 1

BANYODA HANGİ KOKULAR KULLANILABİLİR?

Lavanta, hoş ve belirgin kokusu nedeniyle bu yöntem için tercih edilen seçeneklerden biri. Daha ferah bir koku isteyenler ise limon ve portakal gibi narenciye kokularını deneyebilir.

Okaliptüs ve nane gibi daha keskin kokular da alternatif olarak kullanılabilir. Ancak kullanılacak ürünün etiketindeki talimatlara dikkat etmek ve gereğinden fazla yağ damlatmamak gerekiyor.

Kokunun ne kadar süre kalacağı ise kullanılan yağ miktarı, banyonun büyüklüğü ve havalandırma gibi etkenlere göre değişebiliyor.

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banyo Tuvalet kağıdı koku yağ
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