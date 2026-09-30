Saniyeler içinde banyonuzu misler gibi kokutun! 2-3 damla yetiyor

Bu pratik yöntemi uygulamak için tuvalet kağıdı rulosunu yerinden çıkarmak ve karton kısmın iç yüzeyine 2-3 damla uçucu yağ damlatmak yeterli oluyor.

Yağın karton tarafından emilmesi için birkaç saniye bekledikten sonra rulo yeniden yerine takılıyor. Karton, yağı emerek kokunun zaman içinde yavaş yavaş ortama yayılmasına yardımcı oluyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise yağın tuvalet kağıdının yapraklarına temas etmemesi. Uçucu yağlar yoğun içerikleri nedeniyle doğrudan cilde temas ettiğinde hassas kişilerde tahrişe veya reaksiyona neden olabilir.

BANYODA HANGİ KOKULAR KULLANILABİLİR?

Lavanta, hoş ve belirgin kokusu nedeniyle bu yöntem için tercih edilen seçeneklerden biri. Daha ferah bir koku isteyenler ise limon ve portakal gibi narenciye kokularını deneyebilir.

Okaliptüs ve nane gibi daha keskin kokular da alternatif olarak kullanılabilir. Ancak kullanılacak ürünün etiketindeki talimatlara dikkat etmek ve gereğinden fazla yağ damlatmamak gerekiyor.

Kokunun ne kadar süre kalacağı ise kullanılan yağ miktarı, banyonun büyüklüğü ve havalandırma gibi etkenlere göre değişebiliyor.