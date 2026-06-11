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Evinde senin için en huzurlu köşe hangisi?

Senin ruhuna ve tarzına göre evindeki en huzurlu köşe hangisi? Ruhunu en çok hangi köşeye yansıttın? Testi çöz, cevabını söyleyelim!

Evinde senin için en huzurlu köşe hangisi?

Evindeki huzurlu köşeyi tahmin ediyoruz! Yapman gereken tek şey testi çözmek. Hazırsan başlıyoruz!

Evinde senin için en huzurlu köşe hangisi?

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Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiğinde ilk yapmak istediğin şey nedir?

Uzun ve yorucu bir günün ardından eve geldiğinde ilk yapmak istediğin şey nedir?
Üzerime rahat bir şeyler geçirip doğrudan yatağa uzanmak.
Bilgisayarın başına geçip beni rahatlayan bir şeyler izlemek veya oyun oynamak.
Güzel bir müzik açıp, mutfakta kendime sıcak bir içecek hazırlamak.
Camları açıp evi havalandırmak ve nefes almak.
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Senin için "kusursuz ev ortamı" kokusu aşağıdakilerden hangisidir?

Senin için "kusursuz ev ortamı" kokusu aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni pişmiş kurabiye, tarçın veya taze kahve kokusu.
Temiz çamaşır, lavanta veya pamuk kokusu.
Sedir ağacı, tütsü veya hafif odunsu/kitap kokuları.
Okaliptüs, nane gibi ferahlatıcı veya taze kesilmiş çimen kokusu.
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Evde tamamen yalnız kalıp kafa dinleyeceğin o birkaç saatte ışıklandırma nasıl olmalı?

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Kafan bir şeye çok bozulduğunda veya sakinleşmek istediğinde refleks olarak nereye yönelirsin?

Kafan bir şeye çok bozulduğunda veya sakinleşmek istediğinde refleks olarak nereye yönelirsin?
Suyun yatıştırıcı gücüne... Banyoda sıcak bir duşa.
Battaniyenin altına saklanıp dünyadan soyutlanabileceğim yatağıma.
Zihnimi dağıtacak, beni meşgul edecek o işe.
Gökyüzünü ve dışarıyı görebileceğim açık havaya.
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Huzur bulduğun o köşede sana en çok hangi nesne eşlik eder?

Huzur bulduğun o köşede sana en çok hangi nesne eşlik eder?
Battaniye
Kahve kupam
Kulaklığım
Detoks suyum
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Evdeyken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım ya dediğin o an hangisi?

Evdeyken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım ya dediğin o an hangisi?
Hiçbir şey yapmadan, tavanı izleyerek yatakta uzandığımda.
Yeni bir tarif denerken veya mutfakta kendime güzel bir sofra kurarken.
Çizmeye, yazmaya, bir hobiye odaklandığımda.
Arkadaşlarımla oturup sohbet ederken.
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Pazar sabahları yataktan kalktığında içinden gelen ilk dürtü hangisidir?

Pazar sabahları yataktan kalktığında içinden gelen ilk dürtü hangisidir?
"Bugün yataktan hiç çıkmama" planı yapmak.
Mutfağa geçip kendime ve sevdiklerime harika bir pazar kahvaltısı hazırlamak.
Kahvemi alıp sakin kafayla masamda haftalık planlarımı yapmak.
Balkon kapısını sonuna kadar açıp evi havalandırmak, dışarıyı kontrol etmek.
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Evinde seni en çok ne rahatsız eder?

Evinde seni en çok ne rahatsız eder?
Sert mobilyalar
Yaşanmışlık hissi olmayan odalar
Dağınıklık
Işık almayan odalar
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