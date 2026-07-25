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Verdiği sözü en sık bozan burçlar açıklandı

Astrolojiye göre bazı burçlar planlı ve disiplinli yapılarıyla verdikleri sözleri yerine getirmeye büyük özen gösterirken, bazıları ise anlık karar değişiklikleri, yoğun tempoları ya da özgür ruhları nedeniyle sözlerini tutmakta zorlanabiliyor. Elbette bu özellikler her birey için geçerli değildir; kişilik, yaşam deneyimleri ve doğum haritasındaki diğer etkiler de önemli rol oynar.

Verdiği sözü en sık bozan burçlar açıklandı
Gökçen Kökden

İşte astrolojide verdiği sözü tutmakta en çok zorlandığı söylenen burçlar...

İKİZLER

İkizler burcu hızlı düşünen ve anlık kararlar alabilen yapısıyla tanınır. Bir anda büyük bir heyecanla söz verebilir, ancak kısa süre sonra fikri değişebilir. Kötü niyetli olmasa da değişken ruh hali nedeniyle verdiği sözü unutabilir ya da erteleyebilir.

YAY

Verdiği sözü en sık bozan burçlar açıklandı 1

Özgürlüğüne düşkün olan Yay burcu, plan yapmayı sevse de kurallara bağlı kalmaktan hoşlanmaz. O an için verdiği sözü samimiyetle verse bile sonradan farklı bir plan çıkması halinde rotasını kolayca değiştirebilir.

KOVA

Kova burcu kendi doğrularına göre hareket etmeyi sever. Beklenmedik gelişmeler veya yeni fikirler, daha önce verdiği sözleri ikinci plana atmasına neden olabilir. Bunu çoğu zaman bilinçli değil, olaylara farklı açıdan bakmasından dolayı yapar.

KOÇ

Verdiği sözü en sık bozan burçlar açıklandı 2

Koç burcu hızlı karar verir, hızlı harekete geçer. Ancak aynı hızla yeni hedeflere yöneldiği için bazı verdiği sözleri arka planda bırakabilir. Sabırsız yapısı bazen planların yarım kalmasına neden olabilir.

BALIK

Verdiği sözü en sık bozan burçlar açıklandı 3

Duygusal ve empati yönü güçlü olan Balık burcu, kimseyi kırmamak için kolayca "evet" diyebilir. Fakat sonrasında verdiği sözleri yerine getirecek zamanı ya da enerjiyi bulamayabilir. Bu nedenle istemeden de olsa sözünü tutmakta zorlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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