HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 8 aydır ayrı yaşadığı eşinin evine gelen şahıs, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma sonunda eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadının polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eve gelen eşi E.Ç.’nin kendisiyle zorla ilişkiye girmek istediğini, kabul etmeyince de kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Evine gelip zorla ilişkiye girmek istedi, kabul etmeyince... Korkunç olay

Olay Derince İbni Sina Mahallesi Ali Keleş Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 aydır eşinden ayrı 2 çocuğu ile birlikte başka bir evde yaşayan E.Ç. adlı şahıs, öğlen saatlerinde Ali Keleş Sokak’ta eşi N.Ç.’nin yaşadığı eve geldi. 3 katlı binanın birinci katındaki eve geldiğinde eşi ile tartışmaya başlayan E.Ç. yanında taşıdığı bıçakla N.Ç.’yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. N.Ç.’nin yardım çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİ, KABUL ETMEYİNCE BIÇAKLADI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansa alınarak Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eve gelen eşi E.Ç.’nin kendisiyle zorla ilişkiye girmek istediğini, kabul etmeyince de kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Oraya gidecekler dikkat! Yalnızca randevuyla giriş yapılıyorOraya gidecekler dikkat! Yalnızca randevuyla giriş yapılıyor
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şaşkına çeviren olay! Bahçesine sondaj vurdurdu maden suyu çıktı

Şaşkına çeviren olay! 90 metre yerin altından çıktı

Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak

Oraya gidecekler dikkat! Yalnızca randevuyla giriş yapılıyor

Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

Doğa harikası ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Kapadokya ziyarete açıldı!

Dört gözle bekleniyordu! Ziyarete açıldı

Kars’ta balıkların ölüm göçü başladı

Ölüm göçü! Binlercesi harekete geçti

Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış

Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.