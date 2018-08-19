Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Olay, Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, dört katlı apartmanın ikinci katında oturan okul müdürü O.G.K, bir süredir evinde eşyalarının ortadan kaybolduğunu fark etti. Hırsızlık şüphesiyle kapı ve pencerelerini kontrol etmesine rağmen zorlama olmadığını fark eden O.G.K., bunun üzerine gizli kamera kurarak cep telefonu ile evi izlemeye başladı.
Telefondan izlediği evinin kapısının açıldığını fark eden O.G.K., içeriye bir kadının girdiğini gördü. Koşarak eve giden O.G.K., kapıyı açtığında ev sahibinin eşi S.T. ile karşılaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, izledikleri kamera görüntülerinde S.T.'nin anahtarla kapıyı açtığı ve daha sonra içeriden tekrar kitleyip evin içinde dolaştığını ve eşyaları karıştırdığını tespit etti.
"SENİN YÜZÜNDEN BİRBİRİMİZE DÜŞTÜK"
O.G.K. ve eşi, "Tabaklarımı, çanaklarımı, nevresim takımlarımı, bardaklarımı da sen aldın. Her şeyimi sen aldın. Senin yüzünden birbirimize girdik' diyerek ev sahibi S.T.'ye tepki gösterdi.
"KAPI AÇIKTI ÖRTTÜM"
S.T.'nin emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmediği 'Kapı açıktı örttüm' dediği öğrenildi.
İHA
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