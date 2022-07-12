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Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

11.07.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feng Shui, rüzgâr ve su anlamına geliyor. Bu öğreti; doğanın enerji akışını yaşam alanlarımıza getirerek para, mutluluk ve aşk kapılarını açmayı vadediyor. Ayrıca uyumlu ve huzurlu bir ev ortamı yaratarak doğru enerji akışlarını hayatınıza çekmenize yardımcı oluyor. Siz de bu öğretiye uygun yaşamak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız sizin için hazırladığımız ürün önerileri ile evinizi Feng Shui tarzına göre düzenleyebilirsiniz.

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

5000 yıllık Çin öğretisine göre yaşam alanlarınızı belli bir uyum içerisinde dekore ederek mutlu bir hayat sürmeniz mümkün. Feng Shui yardımıyla doğanın Chi akışını evinizde hissedebilirsiniz. Chi, etrafınızda dolaşarak sizi etkileyen enerjiye verilen isim olarak tanımlanır. Bu akışı doğru kullanarak evrenin tüm güzelliklerini hayatınıza çekebilirsiniz. Biz de mutluluğa kısa yoldan ulaşabilmeniz için evinizin dekorasyonunda Feng Shui öğretisine ilk adımı atmanızı sağlayacak ürünleri bir araya topladık. İşte detaylar!

1. Yatak odanızda huzur bulmak için: Bengi Tic Aslan Lukens Komodin

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

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Mavi rengin Feng Shui öğretisinde ayrı bir yeri bulunuyor. Suyu temsil eden mavi, genelde yatak odalarında tercih ediliyor ve huzurlu bir ortam yaratıyor. Sizlere hem huzuru yakalayan hem dekorasyonunuza renk katan bir önerimiz var: Aslan Luken Mavi Komodin ile yatak odanızda rahatlatıcı bir enerji akışı sağlamanız mümkün oluyor. Şık ve kullanışlı olan ürün, beyaz dekorasyon eşyalarıyla birleşince mükemmel bir uyum yakalıyor. Oldukça işlevsel tasarlanan komodin, iki adet çekmecesiyle birçok eşyanızı ortadan kaldırıyor. Ürünün üzerini biblo, çiçek gibi Feng Shui sembolleriyle süsleyerek doğanın pozitif enerjilerini evinize çekebilirsiniz.

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2. Piramigo Feng Shui Uğurlu Ejderha güç ve paranın kapılarını açsın

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Ejderha sembolü, Çin öğretilerinde oldukça önemli bir yere sahip. Güç ve servet anlamına gelen bu sembol, para ile bütünleşince tüm Chi akışını size doğru yönlendirebiliyor. Özellikle açık ve ferah alanlarda kullanıldığında kariyerinize yön veriyor. Piramigo Feng Shui Uğurlu Ejderha, altın rengiyle şan ve şöhreti simgeliyor. Ürünün üzerinde bulunan para simgeleri, bolluk ve bereketi evinize davet ediyor. Çoğunlukla çalışma odalarında kullanılması tercih edilen ürünün, Feng Shui inancına göre Anka kuşu sembolü ile kullanıldığında evlilik ve mutluluğu garanti ettiği söyleniyor.

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3. Plus Aksesuar Ahşap Masif Masa sayesinde eviniz dengeyi bulsun

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Feng Shui inanç sistemine göre ağaç, ateş elementini dengede tutan en önemli ögelerden biri olarak bilinir. Bu öğreti için olumlu dengenin önemi büyük olduğundan kırmızı ve kahve renklerini birlikte kullanmak gerekir. Oturma veya yemek odanızda kullanabileceğiniz Plus Aksesuar Ahşap Masif Masa ile ateş elementi birleşince yapıcı bir etki ortaya çıkar. Odanıza ekleyeceğiniz kırmızı dekoratif eşyalarla bu uyumu yakalayarak sağlık ve huzurun kapılarını aralayabilirsiniz. Oldukça sağlam ve uzun ömürlü kullanım vadeden ürün, hem işlevselliği hem Chi enerjisi açısından tercih edilebilir.

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4. Madame Coco Ivone Ayna size bolluk getirsin

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Elementlerin birbirleriyle iletişimi, Feng Shui dekorasyonlarının pozitif enerji akışını ortaya çıkarır. Ağaç elementini metalle birleştirdiğinizde evinize yapıcı bir enerji yayılır. İşte siz de ahşap yemek masalarınızın üzerine koyabileceğiniz Madame Coco Ivone Ayna ile metal ve ahşap dengesini kurarak negatif enerjilerden korunabilirsiniz. Yapıcı denge kurmanızı sağlayan ayna, aynı zamanda bu öğreti için iyileştirici bir sembol olarak da kullanılır. Ürünü, manzara yansıtacağı bir yerde kullanabilir; evinize denge, bolluk ve bereket getirebilirsiniz. Şıklığı ve ince ayrıntılarıyla dekoratif olarak sizi hayal kırıklığına uğratmayan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

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5. Moonlife Zero Kitaplık ile kırmızının coşkusunu salonunuza taşıyın

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

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Feng Shui öğretisinde elementlerin etkisinin çok büyük olduğu bir gerçek. Evinizde yapıcı enerji akışı olsun istiyorsanız bu elementleri doğru renklerle kullanmalısınız. Moonlife Zero Kitaplık, ateş ve ağaç elementinin birleşimiyle evinize neşe getirir. Ürünün renginin kırmızı olması, tutku ve coşkuyu getirirken; kullanılan ahşap materyali huzuru sağlar. Bu iki ögenin birleşimiyle pozitif enerji, akışı yolunu bulmuş olur. Yaşam alanınızla uyumlu bir Chi akışı sağlayan ürün, şıklığıyla evinize bambaşka hava katar. Kitaplık olarak kullanılabileceği gibi raflarına biblo gibi aksesuarlar konularak dekorasyon ögesi hâline getirilebilir.

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6. Aşk ve mutluluğunuz için: Feng Shui Double Hapiness Duvar Tablosu

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Evinize coşku ve tutku getirecek bir dekorasyon eşyası almak istiyorsanız size harika bir önerimiz var! Neşe, mutluluk ve tutkunun rengi kırmızı, ev dekorasyonunda Chi akışını sağlamak amacıyla kullanılan renkler arasında ön sıralarda yer alıyor. Feng Shui Double Hapiness Duvar Tablosu, hem rengi hem sembolik çizimiyle mutluluğu evlerinize taşıyor. Çifte mutluluk sembolü çizili olan tablo, aşkın ve mutluluğun garantisi olarak yatak odalarında kullanılıyor. Beyaz, kahverengi ve toprak renkleriyle kırmızı renk kullanılarak doğru akış sağlanıyor. Tuval üzerine yapılan sembol, hem duvarınızı süslüyor hem size mutlu bir birliktelik vadediyor.

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7. Euro Palms Aloe Vera Bitkisi sayesinde şifa bulun

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Evinizi dekore ederken Feng Shui öğretisine göre düzenleme yapmak istiyorsanız mutlaka çiçeklere yer vermelisiniz. İyileştirici şifalı bitkilerin enerji akışında etkisi, gerçekten büyük oluyor. Euro Palms Aloe Vera Bitkisi ile bu akışa yön vermeniz mümkün. Aloe vera, yaşadığınız ortamların havasını değiştirerek kötü enerjileri kovuyor. Evinize canlılık getiren bu bitkinin aynı zamanda koruyucu etkisi olduğu da biliniyor. Güzel bir vazo yardımıyla ürün, dekoratif olarak evinize hoş bir hava katıyor. Bakımı kolay olan Aloe vera bitkisini güneş alan bir yere koymanız ve 2 haftalık aralıklarla sulamanız yeterli oluyor.

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8. Yeşilin her tonuyla huzur bulanlar için: FAVORA Pierre Çift Kişilik Lastik Çarşaflı Nevresim Takımı

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Feng Shui inanç sisteminde ağaç elementini simgeleyen renkler arasında yer alan yeşil, evinizin enerjisini hızlıca yeniliyor. Doğallık ve sağlığı temsil eden yeşilin tonları, birçok alanda rahatlıkla kullanılabiliyor. Yatak odasında bu rengi tercih etmek isteyenler için FAVORA Pierre Çift Kişilik Lastik Çarşaflı Nevresim Takımı mükemmel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yeşil renginin pastel tonuna sahip ürün, oldukça şık ve sade görünüm sunuyor. Çoğu renge uyum sağlayan nevresim takımı, ahşap bir yatak odası takımıyla mükemmel bir denge sağlıyor. Ayrıca takımı, beyaz dekorasyon ürünleriyle birleştirerek hem saflığı hem huzuru yakalamanız mümkün oluyor.

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9. Mor rengi sevenlere: ReHoma Krokus Mor Berjer

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Renklerin enerjisi evinizi dekore ederken büyük önem taşıyor. Canlı ve uyumlu bir renk skalasıyla odalarınızın enerjisi, tamamen değişebiliyor. Olumlu bir akış için mor, ideal renkler arasında yer alıyor. Oturma odası veya çalışma odasında kullanabileceğiniz Rehome Krokus Mor Berjer ile Feng Shui renk uyumunu yakalamak mümkün oluyor. Üstelik mor rengin vadettiği zihinsel motivasyon ve şifa, iyi hissetmenizi sağlıyor. Eğer sanatsal yetenekleriniz varsa bu koltuk üzerinde yaratıcılığınızı pekiştireceğiniz garanti. Ayrıca ürün, yumuşak kumaşı ve sağlamlığıyla oldukça beğeniliyor.

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10. Dünya Feng Shui Metal Rüzgar Çanı ile mutluluk ve şans kapınızı çalsın

Evini Feng Shui tarzına göre şekillendirmek isteyenler için ürün önerileri

Rüzgâr çanları, Feng Shui ustaları tarafından yıllardır kullanılıyor. Yaşam alanlarındaki enerjiyi dengelemeye yarayan bu aksesuarlar, hoş sesleriyle huzur veriyor. Evinizde negatif enerji olduğuna inanıyorsanız Dünya Feng Shui Metal Rüzgâr Çanı yardımıyla akışı tersine çevirmeniz mümkün oluyor. Kapı, sivri köşeler ve kirişler gibi yerlere asılarak kullanılan ürün, kötü enerjilerin yok olmasını sağlıyor. Mekânda enerjiyi değiştirme ve yönlendirme gücüne sahip olduğuna inanılan rüzgar çanları, dekoratif bir aksesuar olarak da kullanılabiliyor. Feng Shui öğretisine göre toprağa yakın yerde kullanılan ürün, yapıcı bir uyum sağlıyor. Dolayısıyla bahçe ve balkonlarınızda da ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
doğa enerji
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