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  4. Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ilçeye getirildi

Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ilçeye getirildi

17.02.2021 19:16 | Son Güncelleme:
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Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ilçeye getirildi

Zonguldak’ta aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle evlerinin çatısı çöken 3 vatandaş jandarma ekiplerince ilçe merkezine getirildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Kozlu ilçesi Kozluköyü İhsaniye Mahallesi’nde bulunan müstakil evin üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle çatısı çöktü.

Zonguldak’ta aralıksız devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle evlerinin çatısı çöken 3 vatandaş jandarma ekiplerince ilçe merkezine getirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Kozlu ilçesi Kozluköyü İhsaniye Mahallesi’nde bulunan müstakil evin üç gündür devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle çatısı çöktü. İhbarın alınması üzerine jandarma ekipleri tarafından yağış sebebiyle yolu kapalı olan bölgede bulunan eve yaya olarak ulaşıldı. Üç vatandaş, bulundukları bölgeden alınarak Kozlu ilçe merkezine getirildi.

Evinin çatısı çöken 3 kişi jandarma ekiplerince ilçeye getirildi

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