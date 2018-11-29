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Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 07:39 | Son Güncelleme

Gece bekçilerine makbuz verildiği ve evinin önüne park eden vatandaşlara bile park cezası yazmaya başladıkları iddiasını köşesine taşıyan gazeteci Fatih Altaylı, "Pes artık. İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın." diyerek sitem etti.

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Habertürk yazarı Fatih Altaylı gece bekçilerine makbuz verildiğini, bekçilerin trafik cezası kestiğini iddia etti. Altaylı, "Bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın" diye yazdı.

"Nefese de ceza gelecek mi!" başlıklı (29 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde Altaylı, "Pek yakında soluduğumuz havaya da vergi, nefes verirken çıkardığımız karbondioksite de “Çevre kirletme cezası” kesilirse kimse şaşırmasın" diyerek şunları kaydetti:

Birkaç hafta önce “Aman dikkat edin. Artık her şeye ceza yazacaklar” diye sürücüleri uyarmıştım.

Boşuna uyarmışım.

Dikkat etseniz de, etmeseniz de ceza gelecek.

Artık gece evinin önüne park eden vatandaşlara bile park cezası yazmaya başlamışlar.

Ve iddiaya göre gece bekçilerine bile makbuz verilmiş, cezaları onlar yazıyormuş.

Pes artık.

İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın.

Belediyenin otopark yönetmeliğine göre her apartman, daire sayısı kadar otopark yapmak zorunda. Projede otopark yoksa ruhsat verilmiyor.

Ancak belediyeler bu durumu bir gelir kapısına çevirmişler.

Belirli bir para karşılığında otoparksız inşaat izni veriyorlar.

Karşılığında belediye park yapacak sözde.

Yok tabii öyle bir park.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı yaklaşık 20 milyon. Bunun 5’te biri İstanbul’a kayıtlı.

Yani en az 4 milyon.

Buna karşın İstanbul’da toplam otopark sayısı, AVM’si, hastanesi, iş merkezi dahil 669 bin.

Üstelik bunların dağılımı da uygun değil. Yönetmeliğe göre vatandaşa evine veya iş yerine en fazla 250 metre mesafede otopark yeri sağlanması lazım.

Bunlar olmadığı için vatandaş da bulduğu yere park etmek zorunda.

Ve şimdi o vatandaşa ceza kesiliyor.

Pek yakında soluduğumuz havaya da vergi, nefes verirken çıkardığımız karbondioksite de “Çevre kirletme cezası” kesilirse kimse şaşırmasın.

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Okuyucu Yorumları 41 yorum
müstehak vermeyeydi oyunu
şaşırdık mı ? tabiki hayır şaşırmadık
Ne yani evemi alalım arabaları göz koymadığınız bir bu kalmıştı daha neler le karşılaşacağız
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