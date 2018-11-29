Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Habertürk yazarı Fatih Altaylı gece bekçilerine makbuz verildiğini, bekçilerin trafik cezası kestiğini iddia etti. Altaylı, "Bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın" diye yazdı.

"Nefese de ceza gelecek mi!" başlıklı (29 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde Altaylı, "Pek yakında soluduğumuz havaya da vergi, nefes verirken çıkardığımız karbondioksite de “Çevre kirletme cezası” kesilirse kimse şaşırmasın" diyerek şunları kaydetti:

Birkaç hafta önce “Aman dikkat edin. Artık her şeye ceza yazacaklar” diye sürücüleri uyarmıştım.

Boşuna uyarmışım.

Dikkat etseniz de, etmeseniz de ceza gelecek.

Artık gece evinin önüne park eden vatandaşlara bile park cezası yazmaya başlamışlar.

Ve iddiaya göre gece bekçilerine bile makbuz verilmiş, cezaları onlar yazıyormuş.

Pes artık.

İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın.

Belediyenin otopark yönetmeliğine göre her apartman, daire sayısı kadar otopark yapmak zorunda. Projede otopark yoksa ruhsat verilmiyor.