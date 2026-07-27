Evinin temiz kalma süresini uzatacak öneri bu testin sonunda!

Temiz kalma süresini hemen uzatalım!

1/8 Söyle bakalım, temizliğe günde ne kadar vakit ayırıyorsun? 10 dakika desem? En az yarım saat. 1 saat diyeyim. Ev ne zaman temizlenirse. 1 saat diyen temizlik yapmıyordur.

2/8 Şu an eve bak ve bir şık seç: Evin en kirli yeri neresi? Tuvalet ve banyo. Salon... İğrenç halde. Ay balkon çok kirli ya. Mobilyalar kir içinde. Mutfak.

3/8 Temizlik yaparken kiminle çok zevk alıyorsan ona aitsindir... Bu kişi kim? Aile bireylerinden biri. En çok bacımla beraber yaptığım temizlik keyif veriyor. Temizlikçi ablayla beraber yapıyoruz valla. Ben. Şahsım. Kendim. Partnerim/Eşim.

4/8 Yüzey temizliğinde çamaşır suyu kullanıyor musun? EVET HAYIR

5/8 Ev temizliğinde vaktini çalan şey nedir peki? Süpürgelikler. Davlumbaz temizliği. Elektronik aletlerin temizliği. Çamaşır yıkamak ve asmak. Ütü...

6/8 Gözünü kapat ve düşün: Tek dokunuşla evin tek bir odasını temizleyebilmek mi yoksa temizlik süreni yarıya indirmek mi? Tek bir odayı temizleyebilmek derim ya. Süreyi yarı yarıya indirmek şahane olurdu. İkisini seçemiyor muyuz? Ay hiçbiri işime yaramaz. Başka bir şey isterim.

7/8 Az kaldı! Evin kaç günde kirleniyor diye sorsak? Bir gün. İki gün. Üçüncü gün tozları gözümle görüyorum. Dört gün.