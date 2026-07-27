KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evinin temiz kalma süresini uzatacak öneri bu testin sonunda!

Şöyle bir düşün: Evin neden hemen kirleniyor? Bunu boş verelim şimdilik. Evin temiz kalma süresini uzatman için sana etkili bir taktik vereceğiz!

Evinin temiz kalma süresini uzatacak öneri bu testin sonunda!

Temiz kalma süresini hemen uzatalım!

1/8

Söyle bakalım, temizliğe günde ne kadar vakit ayırıyorsun?

Söyle bakalım, temizliğe günde ne kadar vakit ayırıyorsun?
10 dakika desem?
En az yarım saat.
1 saat diyeyim.
Ev ne zaman temizlenirse.
1 saat diyen temizlik yapmıyordur.
2/8

Şu an eve bak ve bir şık seç: Evin en kirli yeri neresi?

Şu an eve bak ve bir şık seç: Evin en kirli yeri neresi?
Tuvalet ve banyo.
Salon... İğrenç halde.
Ay balkon çok kirli ya.
Mobilyalar kir içinde.
Mutfak.
3/8

Temizlik yaparken kiminle çok zevk alıyorsan ona aitsindir... Bu kişi kim?

Temizlik yaparken kiminle çok zevk alıyorsan ona aitsindir... Bu kişi kim?
Aile bireylerinden biri.
En çok bacımla beraber yaptığım temizlik keyif veriyor.
Temizlikçi ablayla beraber yapıyoruz valla.
Ben. Şahsım. Kendim.
Partnerim/Eşim.
4/8

Yüzey temizliğinde çamaşır suyu kullanıyor musun?

EVET
HAYIR
5/8

Ev temizliğinde vaktini çalan şey nedir peki?

Ev temizliğinde vaktini çalan şey nedir peki?
Süpürgelikler.
Davlumbaz temizliği.
Elektronik aletlerin temizliği.
Çamaşır yıkamak ve asmak.
Ütü...
6/8

Gözünü kapat ve düşün: Tek dokunuşla evin tek bir odasını temizleyebilmek mi yoksa temizlik süreni yarıya indirmek mi?

Gözünü kapat ve düşün: Tek dokunuşla evin tek bir odasını temizleyebilmek mi yoksa temizlik süreni yarıya indirmek mi?
Tek bir odayı temizleyebilmek derim ya.
Süreyi yarı yarıya indirmek şahane olurdu.
İkisini seçemiyor muyuz?
Ay hiçbiri işime yaramaz. Başka bir şey isterim.
7/8

Az kaldı! Evin kaç günde kirleniyor diye sorsak?

Az kaldı! Evin kaç günde kirleniyor diye sorsak?
Bir gün.
İki gün.
Üçüncü gün tozları gözümle görüyorum.
Dört gün.
8/8

Son sorudayız! Şu an temizlik yaparken bir eşlikçiye ihtiyacın var mı?

Son sorudayız! Şu an temizlik yaparken bir eşlikçiye ihtiyacın var mı?
Eşlikçim var ama daha iyisi olsa fena olmazdı.
Hiç düşünmedim.
Yok ayol. İmkan olsa bile beni bulmaz.
Kesinlikle ihtiyacım var.
Anahtar Kelimeler:
Philips Temizlik Philips Ev Yaşam Philips Ev Aletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.