Evinin temiz kalma süresini uzatacak öneri bu testin sonunda!

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Söyle bakalım, temizliğe günde ne kadar vakit ayırıyorsun?
Ev ne zaman temizlenirse.
1 saat diyen temizlik yapmıyordur.
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Şu an eve bak ve bir şık seç: Evin en kirli yeri neresi?
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Temizlik yaparken kiminle çok zevk alıyorsan ona aitsindir... Bu kişi kim?
En çok bacımla beraber yaptığım temizlik keyif veriyor.
Temizlikçi ablayla beraber yapıyoruz valla.
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Yüzey temizliğinde çamaşır suyu kullanıyor musun?
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Ev temizliğinde vaktini çalan şey nedir peki?
Elektronik aletlerin temizliği.
Çamaşır yıkamak ve asmak.
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Gözünü kapat ve düşün: Tek dokunuşla evin tek bir odasını temizleyebilmek mi yoksa temizlik süreni yarıya indirmek mi?
Tek bir odayı temizleyebilmek derim ya.
Süreyi yarı yarıya indirmek şahane olurdu.
Ay hiçbiri işime yaramaz. Başka bir şey isterim.
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Az kaldı! Evin kaç günde kirleniyor diye sorsak?
Üçüncü gün tozları gözümle görüyorum.
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Son sorudayız! Şu an temizlik yaparken bir eşlikçiye ihtiyacın var mı?
Eşlikçim var ama daha iyisi olsa fena olmazdı.
Yok ayol. İmkan olsa bile beni bulmaz.
Kesinlikle ihtiyacım var.