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Ne sıklıkla temizlik yapman gerektiğini söylüyoruz!

Kimileri evi her gün pırıl pırıl olsun isterken kimileri ortalık dağılana kadar eline bez bile almıyor. Peki senin yaşam tarzına göre ideal temizlik rutini nasıl olmalı? Verdiğin cevaplara göre sana ne sıklıkla temizlik yapman gerektiğini söylüyoruz. Haydi başlayalım. 👇

Ne sıklıkla temizlik yapman gerektiğini söylüyoruz!

Ne sıklıkla temizlik yapman gerektiğini söylüyoruz!

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Her sabah uyandığında yatağını toplar mısın?

Her sabah uyandığında yatağını toplar mısın?
Yatağımı toplamadan odadan çıkmam!
Genelde toplamaya çalışırım.
Canım isterse...
Akşam yatana kadar aynı şekilde kalır. 🙄
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Evde otururken misafir geleceğini öğrendin, ne yaparsın?

Evde otururken misafir geleceğini öğrendin, ne yaparsın?
Hızlıca evi toparlarım.
Dağınık görünen yerleri düzenlerim.
Sadece salonu toparlarım.
Hiç kasmam, beni böyle kabul etsinler!
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Lavaboda birkaç kirli tabak biriktiğinde... 👇

Lavaboda birkaç kirli tabak biriktiğinde... 👇
Hemen yıkarım.
Gün içinde mutlaka hallederim.
Biraz daha biriksin hepsini hallederim.
Birkaç gün daha öyle kalır...
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Dolabından kıyafet seçme sürecin nasıl oluyor?

Dolabından kıyafet seçme sürecin nasıl oluyor?
Aradığımı hemen bulurum.
Ne giyeceğimi bir gün önceden hazırlarım.
Aradığımı bulmam biraz zaman alır.
Bir koyduğumu bir daha bulamam!
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Peki, ne sıklıkla toz alırsın?

Peki, ne sıklıkla toz alırsın?
Her gün!
Haftada 1-2 defa yeterli.
Detaylı temizlik yaptığım zamanlar.
Pek toz almam desem...
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Telefonunun ekranını ne sıklıkla temizlersin?

Telefonunun ekranını ne sıklıkla temizlersin?
Neredeyse her gün.
Haftada birkaç kez.
Dışarıdan geldiğim zamanlar.
Hiç temizlemedim!
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Temizlik senin için ne ifade ediyor?

Temizlik senin için ne ifade ediyor?
Düzenli yaşamın bir parçası.
Mecburen yapılması gereken bir iş.
Daha konforlu bir yaşamın anahtarı!
Benim için meditasyon gibi bir şey!
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Son olarak, bir hafta boyunca hiç temizlik yapmasan kendini nasıl hissedersin?

Son olarak, bir hafta boyunca hiç temizlik yapmasan kendini nasıl hissedersin?
Çok rahatsız olurum.
Bir eksiklik hissederim.
Pek fark etmem.
Hiç umrumda olmaz.
Anahtar Kelimeler:
Philips Temizlik Philips Ev Aletleri
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