Ne sıklıkla temizlik yapman gerektiğini söylüyoruz!

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Her sabah uyandığında yatağını toplar mısın?
Yatağımı toplamadan odadan çıkmam!
Genelde toplamaya çalışırım.
Akşam yatana kadar aynı şekilde kalır. 🙄
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Evde otururken misafir geleceğini öğrendin, ne yaparsın?
Dağınık görünen yerleri düzenlerim.
Sadece salonu toparlarım.
Hiç kasmam, beni böyle kabul etsinler!
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Lavaboda birkaç kirli tabak biriktiğinde... 👇
Gün içinde mutlaka hallederim.
Biraz daha biriksin hepsini hallederim.
Birkaç gün daha öyle kalır...
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Dolabından kıyafet seçme sürecin nasıl oluyor?
Ne giyeceğimi bir gün önceden hazırlarım.
Aradığımı bulmam biraz zaman alır.
Bir koyduğumu bir daha bulamam!
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Peki, ne sıklıkla toz alırsın?
Haftada 1-2 defa yeterli.
Detaylı temizlik yaptığım zamanlar.
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Telefonunun ekranını ne sıklıkla temizlersin?
Dışarıdan geldiğim zamanlar.
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Temizlik senin için ne ifade ediyor?
Düzenli yaşamın bir parçası.
Mecburen yapılması gereken bir iş.
Daha konforlu bir yaşamın anahtarı!
Benim için meditasyon gibi bir şey!
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Son olarak, bir hafta boyunca hiç temizlik yapmasan kendini nasıl hissedersin?