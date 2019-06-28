Evinin terasında ebabil kuşu buldu

Isparta’da kaldığı evin terasında takılmış vaziyette ebabil kuşu bulan üniversite öğrencisi genç, ev sahibiyle birlikte yorgun ve bitkin vaziyetteki kuşu kurtardıktan sonra gerekli tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Isparta Çünür Mahallesi’nde ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Yıldız, kaldığı evin terasına çıktığında terasta takılmış, yorgun ve bitkin vaziyette uçamayan bir kuş bulunduğunu fark etti. Ev sahipleriyle birlikte kuşu kurtaran Murat Yıldız, daha sonra yaptıkları araştırmada kuşun, Kur’an-ı Kerim’deki Fil Suresi’nin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

Buldukları kuşun nadir görülen bir tür olması sebebiyle durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildiren üniversite öğrencisi ve arkadaşı, daha sonra kafese koyarak getirdikleri ebabil kuşunu ilgili yerlere sevk edilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ebabil kuşu, DKMP ekiplerinin gerekli tedavi ve kontrolleri sonrasında doğaya salınacak.