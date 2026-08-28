Evinizde kusursuz bir temizlik rutini hazırlamanın 10 püf noktası

1. Temizliğe dağınıklığı toplayarak başlayın.

Gözün sürekli bir kıyafete veya boş kupalara takılıyorsa o ev temizlense de asla temiz görünmez. Temizliğe başlamadan önce eline büyük bir sepet al ve ait olmadığı yerde duran ne varsa içine at. Onları yerleştirmeyi temizlik sonrasına bırak. Önce önünü bir gör!

2. Toz alma işlemini yukarıdan aşağıya doğru yapın.

Önce yerleri süpürüp sonra kitaplığın tozunu alırsan, o tozlar hoop yine tertemiz zemine inecek. Kural net: Önce tavan vantilatörü, avizeler ve yüksek raflar temizlenir; en son zeminlere geçilir. Yerçekimine karşı koyamazsın!

3. Kuru, yaş ve kuru sıralamasını asla bozmayın.

"Aman canım ne fark eder" demeyin, çok fark ediyor. Islak bir bezle direkt toza dalarsan o toz çamura döner ve iz bırakır. Doğru kombinasyon her zaman bellidir: Önce kuru toz alma, sonra süpürme, ardından nemli silme ve gerekiyorsa kurulama.

4. Sabah uyanınca yatağınızı hemen toplayın.

Sabah uyandığında yatağını toplamak sadece 1.5 dakikanı alır. Ama o dağınık yatak, odanın %80'ini kapladığı için tüm evin enerjisini aşağı çeker. "Yatağını yapan dünyayı kurtarır" akımına sen de katıl!

5. Gece uyumadan önce mutfağı mutlaka sıfırlayın.



Sabah uyandığında lavaboda biriken bulaşıklar ve lekeli bir mutfak tezgahıyla karşılaşmaktan daha kötü çok az şey var. Gece uyumadan önce mutfağı "sıfırlama" alışkanlığı edin. Tezgah boş ve temiz olsun, sabah kahveni huzurla iç.

6. Temizlikte sadece mikrofiber bezleri tercih edin.

Eski atletleri, havluları temizlik bezi yapma devri kapandı arkadaşlar. Onlar sadece tozu bir yerden alıp diğer yere taşır. Statik elektrik üreterek tozu adeta bir mıknatıs gibi çeken mikrofiber bezlere yatırım yapın, zamandan yarı yarıya tasarruf edin.

7. Evdeki çöpleri her akşam düzenli boşaltın.



Evdeki o ağır ve basık kokunun sebebi çoğunlukla günlerdir dökülmeyen mutfak çöpleri veya banyoda unutulan kovalardır. Her akşam evden çıkarken ya da uyumadan önce çöpleri kapının önüne koymayı alışkanlık haline getir.

8. Evin tamamını aynı gün temizlemeye çalışmayın.

Pazar gününü komple temizliğe ayırıp akşamına pestili çıkmış bir şekilde koltuğa yığılmak istemiyorsan evi bölümlere ayır. Pazartesi banyo, Çarşamba mutfak, Cuma salon gibi ufak rutinler belirle.

9. Süpürme ve silme aşamasında pencereleri açın.



Temizlik yaparken kimyasalların kokusunu solumak hem sağlığına zararlı hem de temizlik hissini gölgeler. Süpürme aşamasında pencereleri mutlaka aç. Taze hava, evdeki temizlik kokusunu iki kat daha kalıcı hale getirir.

10. Küçük kokularla eve ferahlık katın.



Temizlik bitti ama o profesyonel "otel ferahlığı" eksik mi? Gardırop içlerine gizlenmiş mis kokulu sabunlar, süpürgenin toz torbasına damlatacağın birkaç damla lavanta yağı ya da banyoya koyacağın küçük bir oda kokusu... İşte o kusursuz final budur!