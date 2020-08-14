Evinizdeki bu ürünlerle doğal temizlik malzemeleri hazırlayabilirsiniz! Yüzey temizleyici...

Çamaşır suyu, kireç çözücü, çok amaçlı temizleyici, leke çıkarıcı, deterjan, yüzey temizleyici, yumuşatıcı, yağ çözücü, makine temizleyici... Temizlik için ne kadar da çok ürün kullanıyoruz değil mi? Peki, bu ürünlerin en azından bazıları yerine doğal ürünler kullanmak ister misiniz? İşte detaylar!
TÜRK MUTFAĞININ DA TEMİZLİĞİNİN DE GÖZDESİ SİRKE!
Hemen hemen her evde bulunan sirke, temizlik için vazgeçilmez ürünlerden bir tanesi. Hijyen konusunda bir numara olan sirkenin kokusu kimileri için fazla sert olabilir. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi yerine beyaz sirke kullandığınızda koku yoğunluğu çok daha az olacaktır. Ayrıca, kokuya karşı aşırı hassasiyetiniz varsa sirkeyle temizlediğiniz yüzeyleri suyla ya da sabunlu suyla durulayabilirsiniz. Sirkeyi zemin temizliğinde, yüzey temizliğinde, toz alırken, halı ve koltukları silerken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta sirkeyi suyla karıştırarak asit oranını düşürmenizdir. Bu yüzeylere tek başına sirke uyguladığınız zaman eşyalarınıza zarar verebilir ya da leke bırakabilir.
BEYAZ SABUN MUCİZESİ!
Evet, bildiğiniz beyaz kalıp sabundan bahsediyoruz. Beyaz sabun hem hoş kokusuyla hem de etkili temizlik sağlayan yapısıyla pek çok temizleyicinin yerini alabilir. Beyaz sabunu daha rahat kullanmak için rendeleyip ağzı kapalı bir kavanoz içerisinde saklayabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz alanlarda büyük kalıplarla uğraşmazsınız. Beyaz sabun rendesini yer silme suyunuza karıştırabilir, ocak temizliğinde ocak bekleri üzerindeki lekeleri çıkarmak için kullanabilir, dolap silme suyuna ekleyebilirsiniz. Ayrıca kumaş yüzeylerin temizliğinde de beyaz sabunu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Zararsız bir ürün olduğu için bebek kıyafetlerini de beyaz sabunla yıkayabilirsiniz.
LİMONUN HEM TADINDAN HEM İŞLEVİNDEN FAYDALANIN!
Yemeklerde ve salatalarda tuz kadar aranan limon, her evde bulunabilecek doğal temizleyiciler arasında sayılıyor. Limonlar, özellikle koku sinmiş yüzeylerde kokunun ortadan kalkmasında oldukça etkilidir. Soğan kokusu sinmiş bir bıçak, et kokusu sinmiş bir kesme tahtası, yemek kokusu kalmış bir mikrodalga ya da önceki içeceğin tadını taşıyan bir termos limonla kokusundan arınabilir. Ayrıca, limon kullanarak kararmış çatal kaşıklarınızı yeniden parlatabilirsiniz. Ayrıca, limon suyu, su ve az miktarda sirke ile hazırlayacağınız karışımı sprey bir şişeye doldurarak yüzey temizleyici olarak banyo ve lavabolarda kullanabilirsiniz. Dibi kireç tutmuş kettle ve çaydanlıklar için ise limon ya da limon tuzu kullanabilirsiniz. Limon suyunda beklemiş kettle ya da demlik zemini bir süre kaynattığınızda dipte kalan kireçlerin çözüldüğünü fark edeceksiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum