KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Evinizdeki bu ürünlerle doğal temizlik malzemeleri hazırlayabilirsiniz! Yüzey temizleyici...

Evinizdeki bu ürünlerle doğal temizlik malzemeleri hazırlayabilirsiniz! Yüzey temizleyici...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evinde mümkün olduğu kadar kimyasal ürünler kullanmaktan kaçınanları buraya alalım. İçeriğinden emin olamadığınız ve zararlarından endişe ettiğiniz kimyasal ürünler yerine daha doğal ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerin neler olduğunu ve hangi alanlarda kullanabileceğinizi bu yazıda bulabilirsiniz.

Evinizdeki bu ürünlerle doğal temizlik malzemeleri hazırlayabilirsiniz! Yüzey temizleyici...

Çamaşır suyu, kireç çözücü, çok amaçlı temizleyici, leke çıkarıcı, deterjan, yüzey temizleyici, yumuşatıcı, yağ çözücü, makine temizleyici... Temizlik için ne kadar da çok ürün kullanıyoruz değil mi? Peki, bu ürünlerin en azından bazıları yerine doğal ürünler kullanmak ister misiniz? İşte detaylar!

TÜRK MUTFAĞININ DA TEMİZLİĞİNİN DE GÖZDESİ SİRKE!

Hemen hemen her evde bulunan sirke, temizlik için vazgeçilmez ürünlerden bir tanesi. Hijyen konusunda bir numara olan sirkenin kokusu kimileri için fazla sert olabilir. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi yerine beyaz sirke kullandığınızda koku yoğunluğu çok daha az olacaktır. Ayrıca, kokuya karşı aşırı hassasiyetiniz varsa sirkeyle temizlediğiniz yüzeyleri suyla ya da sabunlu suyla durulayabilirsiniz. Sirkeyi zemin temizliğinde, yüzey temizliğinde, toz alırken, halı ve koltukları silerken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta sirkeyi suyla karıştırarak asit oranını düşürmenizdir. Bu yüzeylere tek başına sirke uyguladığınız zaman eşyalarınıza zarar verebilir ya da leke bırakabilir.

BEYAZ SABUN MUCİZESİ!

Evet, bildiğiniz beyaz kalıp sabundan bahsediyoruz. Beyaz sabun hem hoş kokusuyla hem de etkili temizlik sağlayan yapısıyla pek çok temizleyicinin yerini alabilir. Beyaz sabunu daha rahat kullanmak için rendeleyip ağzı kapalı bir kavanoz içerisinde saklayabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz alanlarda büyük kalıplarla uğraşmazsınız. Beyaz sabun rendesini yer silme suyunuza karıştırabilir, ocak temizliğinde ocak bekleri üzerindeki lekeleri çıkarmak için kullanabilir, dolap silme suyuna ekleyebilirsiniz. Ayrıca kumaş yüzeylerin temizliğinde de beyaz sabunu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Zararsız bir ürün olduğu için bebek kıyafetlerini de beyaz sabunla yıkayabilirsiniz.

LİMONUN HEM TADINDAN HEM İŞLEVİNDEN FAYDALANIN!

Yemeklerde ve salatalarda tuz kadar aranan limon, her evde bulunabilecek doğal temizleyiciler arasında sayılıyor. Limonlar, özellikle koku sinmiş yüzeylerde kokunun ortadan kalkmasında oldukça etkilidir. Soğan kokusu sinmiş bir bıçak, et kokusu sinmiş bir kesme tahtası, yemek kokusu kalmış bir mikrodalga ya da önceki içeceğin tadını taşıyan bir termos limonla kokusundan arınabilir. Ayrıca, limon kullanarak kararmış çatal kaşıklarınızı yeniden parlatabilirsiniz. Ayrıca, limon suyu, su ve az miktarda sirke ile hazırlayacağınız karışımı sprey bir şişeye doldurarak yüzey temizleyici olarak banyo ve lavabolarda kullanabilirsiniz. Dibi kireç tutmuş kettle ve çaydanlıklar için ise limon ya da limon tuzu kullanabilirsiniz. Limon suyunda beklemiş kettle ya da demlik zemini bir süre kaynattığınızda dipte kalan kireçlerin çözüldüğünü fark edeceksiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Çelik tavaları bu yöntemle yapışmaz hale getirebilirsiniz! Çelik tavaları bu yöntemle yapışmaz hale getirebilirsiniz!
Sakız çiğnemek zayıflatır mı? Bilimsel olarak böyle bir etkisi var mı?Sakız çiğnemek zayıflatır mı? Bilimsel olarak böyle bir etkisi var mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
İddialı yarışmacı MasterChef'ten ayrıldığını açıkladı! "Burası kurtlar sofrası..."
Sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı
Sahte hesaptan kendini öven Gülben Ergen'i ti'ye aldı
Ay Yapım'dan Ozan Güven için flaş açıklama! "Yargıya intikal eden olayla..."
Ay Yapım'dan Ozan Güven için flaş açıklama! "Yargıya intikal eden olayla..."
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
İrem Sak'tan sonra bomba bir transfer daha
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
Regl öncesi döneminde şişkinlikle başa çıkmak için...
Regl öncesi döneminde şişkinlikle başa çıkmak için...

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!
İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...
İşte bu yazın modası birbirinden şık saç modelleri...
Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
Bir dert daha bitiyor! İşte yöntemi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz! Evde manikürün püf noktaları...
Bir daha güzellik salonuna gitmeyeceksiniz!
Duş başlığı ve armatürler, ilk günkü kadar parlak olacak! Sirke, bulaşık parlatıcısı, karbonat...
Duş başlığı ve armatürler, ilk günkü kadar parlak olacak!
Yaz düğünü sofraları için harika dekorasyon önerileri! Çok şık olacak...
Yaz düğünü sofraları için harika dekorasyon önerileri!
Çelik tavaları bu yöntemle yapışmaz hale getirebilirsiniz! Bu karışımı kullanarak...
Çelik tavaları bu yöntemle yapışmaz hale getirebilirsiniz!
Lavabodan gelen kötü kokulara son! Tarçın, limon, kahve sayesinde...
Lavabodan gelen kötü kokulara son! Tarçın, limon, kahve sayesinde...
Bunları uygulamazsanız yüz ve yanak bölgenizdeki sarkmalar çoğalabilir! Alın bölgesine...
Yüz ve yanak bölgenizdeki sarkmaları önlemek mümkün mü?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.