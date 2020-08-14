Evinizdeki bu ürünlerle doğal temizlik malzemeleri hazırlayabilirsiniz! Yüzey temizleyici...

Çamaşır suyu, kireç çözücü, çok amaçlı temizleyici, leke çıkarıcı, deterjan, yüzey temizleyici, yumuşatıcı, yağ çözücü, makine temizleyici... Temizlik için ne kadar da çok ürün kullanıyoruz değil mi? Peki, bu ürünlerin en azından bazıları yerine doğal ürünler kullanmak ister misiniz? İşte detaylar!

TÜRK MUTFAĞININ DA TEMİZLİĞİNİN DE GÖZDESİ SİRKE!

Hemen hemen her evde bulunan sirke, temizlik için vazgeçilmez ürünlerden bir tanesi. Hijyen konusunda bir numara olan sirkenin kokusu kimileri için fazla sert olabilir. Üzüm sirkesi ya da elma sirkesi yerine beyaz sirke kullandığınızda koku yoğunluğu çok daha az olacaktır. Ayrıca, kokuya karşı aşırı hassasiyetiniz varsa sirkeyle temizlediğiniz yüzeyleri suyla ya da sabunlu suyla durulayabilirsiniz. Sirkeyi zemin temizliğinde, yüzey temizliğinde, toz alırken, halı ve koltukları silerken gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta sirkeyi suyla karıştırarak asit oranını düşürmenizdir. Bu yüzeylere tek başına sirke uyguladığınız zaman eşyalarınıza zarar verebilir ya da leke bırakabilir.