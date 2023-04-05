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  4. Evinizdeki küfü 30 dakikada yok ediyor! Sadece tek malzemeyle küften kurtulun

Evinizdeki küfü 30 dakikada yok ediyor! Sadece tek malzemeyle küften kurtulun

05.04.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle mutfakta ve banyoda ortaya çıkan küflere müdahale edilmemesi sağlık için risk oluşturabiliyor. Özellikle astım hastalarının, çocukların küf ve rutubetten uzak durması gerekiyor. Evdeki küfü geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Uzmanı küfü geçirecek etkili iki farklı yöntemi paylaştı.

Evinizdeki küfü 30 dakikada yok ediyor! Sadece tek malzemeyle küften kurtulun

Küf, kötü görünümü ve toksik olması nedeniyle evde istenmeyen durumlar arasında yer alıyor. Ancak birçok kişi küfün yol açabileceği sağlık sorunlarını bilmiyor. Bu nedenle küfe ilerlemeden müdahale etmiyor. Havada nem olduğunda fayans, kumaş, halı ve ahşap üzerinde büyüyebilen küflerin en yaygın göründüğü alan fazla yoğuşmanın olduğu banyolardır.

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Banyo duvarları ve fayansları, özellikle nemin ve su buharının birikerek küf oluşmasına neden olabileceği soğuk bir kıştan sonra, ayda bir hatta haftada bir temizlenmelidir. Rikki Fothergill, banyo duvarlarından ve fayanslarından küfü çıkarmanın iki yolunu paylaştı. Banyo uzmanı önce ev sahiplerine banyolarında küf olup olmadığını kontrol etmelerini tavsiye etti. Küfün ciddiyetine ve nerede olduğuna bağlı olarak, ev sahiplerinin fayanslardaki küfü çıkartmak için değerlendirebileceği “iki seçenek” vardır.

20-30 DAKİKA BEKLETİN

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"Küfle mücadele etmenin bir yolu klorlu ağartıcı kullanmaktır. Piyasada bol miktarda var ve birçoğu özellikle banyo küfünü öldürmek için tasarlandı. Ağartıcı her ikisinin de önemli ölçüde solmasına neden olabileceğinden, özellikle renkli harcınız varsa bu yönteme dikkat etmeniz gerekecek. Bu yöntem için, temizleyiciyi doğrudan küflü harcın üzerine püskürtün, ardından sert kıllı bir fırçayla fırçalayıp durulamadan önce 20 ila 30 dakika bekletin.

BEYAZ SİRKE DE ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLAYABİLİR

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"Alternatif, toksik olmayan bir küf öldürücü olarak, beyaz sirke en iyi seçeneğinizdir.
Kendinize bir sprey şişesi alın ve biraz beyaz sirke dökün. Sulandırmaya gerek yok, en etkili halini sadece saf sirke püskürtüldüğünde veriyor. Yukarıdaki temizleme yönteminin aynısı uygulanır.”

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