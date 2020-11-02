Evinizi ışıl ışıl yapacak basit numaralar! Kar beyazı küvet için...

Sitrik asit ile yapılan bir çözelti, sarı lekeleri etkili bir şekilde giderir. Çözeltiyi yapmak için bir paket sitrik asit ve bir bardak suya ihtiyacınız var. Karışımı süngerle küvet yüzeyine sürün ve 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Küvetin yüzeyinine önce karbonat serpip, birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sirke dökerek kolayca temizleyebilirsiniz. Ardından yüzeyi bir fırça ile nazikçe temizleyin ve ılık suyla durulayın.

Hidrojen peroksit, kireç ve sarı lekeleri gidermenize yardımcı olur. Bir sprey şişesine dökün, küvet yüzeyine püskürtün, yarım saat bekleyin ve ardından ılık suyla yıkayın.

Banyoda düzenli olarak kullandığınız süngerleri eşit miktarda sıcak su ve sirkede bir saat bekletin. Ardından temiz suyla iyice yıkayın ve kurulayın.

Diş fırçalarını temizlemek ve tüm mikropları öldürmek için bir saat sirke içinde bekletin. Ardından akan su altında iyice yıkayın.

Banyo perdesini, tüm kirli alanları, sarı lekeleri ve küfü eşit miktarda hidrojen peroksit ve su çözeltisiyle ovalarsanız yeni gibi görünebilir.

Çoğumuz için temizlik dünyadaki en sıkıcı iş. Ancak basit numaraları bildiğimiz takdirde üstesinden kolaylıkla gelebiliriz.

KLOZET NASIL TEMİZLENİR?

Bir klozet çanağının yeni gibi parlaması için hardal tozu ve eşit miktarda sitrik asit ve mısır nişastası karışımı kullanın.

Bir klozeti temizlemek için 'temizleme bombaları' da yapabilirsiniz. Temizlemeye yardımcı olması ve hoş bir koku alması için klozete 1-2 bomba atın.

1 su bardağı karbonat

1/4 su bardağı sitrik asit

1/2 çay kaşığı sirke

1 yemek kaşığı% 6 hidrojen peroksit

En sevdiğiniz uçucu yağdan 15-20 damla

Nasıl yapılır:

Karbonatı bir kaseye dökün ve sitrik asidi ekleyin. İkinci bir kapta sirkeyi hidrojen peroksit ile karıştırın. Ardından sıvıyı damla damla kuru karışıma dökün. Uçucu yağı ekleyin ve bir kaşık kullanarak küçük toplar yapın. Bombaları bir parça parşömen kağıdına koyun ve en az 6 saat kurutun. Bombaları kapalı bir cam kavanozda saklayın.

FAYANS ARALARI NASIL TEMİZLENİR?

Beyaz parafin mumu ile karolar arasındaki dar alanlarda küf, koyu lekeler ve kireç birikintilerinden kurtulabilirsiniz. Bu bölgeleri mumun kör ucuyla birkaç kez ovalayın. Onları temizleyecek ve ileride küf ve kire karşı koruyacaktır.

Karbonatı bir kaseye dökün ve fayanslar arasındaki kirli alanları temizlemek için bir diş fırçası kullanın. Temizledikten sonra yüzeyi ılık suyla yıkayın. Zemin veya duvar yepyeni görünecek!