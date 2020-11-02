Evinizi ışıl ışıl yapacak basit numaralar! Kar beyazı küvet için...

Çoğumuz için temizlik dünyadaki en sıkıcı iş. Ancak basit numaraları bildiğimiz takdirde üstesinden kolaylıkla gelebiliriz.
Banyo perdesini, tüm kirli alanları, sarı lekeleri ve küfü eşit miktarda hidrojen peroksit ve su çözeltisiyle ovalarsanız yeni gibi görünebilir.
Diş fırçalarını temizlemek ve tüm mikropları öldürmek için bir saat sirke içinde bekletin. Ardından akan su altında iyice yıkayın.
Banyoda düzenli olarak kullandığınız süngerleri eşit miktarda sıcak su ve sirkede bir saat bekletin. Ardından temiz suyla iyice yıkayın ve kurulayın.
Hidrojen peroksit, kireç ve sarı lekeleri gidermenize yardımcı olur. Bir sprey şişesine dökün, küvet yüzeyine püskürtün, yarım saat bekleyin ve ardından ılık suyla yıkayın.
Küvetin yüzeyinine önce karbonat serpip, birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sirke dökerek kolayca temizleyebilirsiniz. Ardından yüzeyi bir fırça ile nazikçe temizleyin ve ılık suyla durulayın.
Sitrik asit ile yapılan bir çözelti, sarı lekeleri etkili bir şekilde giderir. Çözeltiyi yapmak için bir paket sitrik asit ve bir bardak suya ihtiyacınız var. Karışımı süngerle küvet yüzeyine sürün ve 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.
Bir klozet çanağının yeni gibi parlaması için hardal tozu ve eşit miktarda sitrik asit ve mısır nişastası karışımı kullanın.
Bir klozeti temizlemek için 'temizleme bombaları' da yapabilirsiniz. Temizlemeye yardımcı olması ve hoş bir koku alması için klozete 1-2 bomba atın.
1 su bardağı karbonat
1/4 su bardağı sitrik asit
1/2 çay kaşığı sirke
1 yemek kaşığı% 6 hidrojen peroksit
En sevdiğiniz uçucu yağdan 15-20 damla
Nasıl yapılır:
Karbonatı bir kaseye dökün ve sitrik asidi ekleyin. İkinci bir kapta sirkeyi hidrojen peroksit ile karıştırın. Ardından sıvıyı damla damla kuru karışıma dökün. Uçucu yağı ekleyin ve bir kaşık kullanarak küçük toplar yapın. Bombaları bir parça parşömen kağıdına koyun ve en az 6 saat kurutun. Bombaları kapalı bir cam kavanozda saklayın.
Beyaz parafin mumu ile karolar arasındaki dar alanlarda küf, koyu lekeler ve kireç birikintilerinden kurtulabilirsiniz. Bu bölgeleri mumun kör ucuyla birkaç kez ovalayın. Onları temizleyecek ve ileride küf ve kire karşı koruyacaktır.
Karbonatı bir kaseye dökün ve fayanslar arasındaki kirli alanları temizlemek için bir diş fırçası kullanın. Temizledikten sonra yüzeyi ılık suyla yıkayın. Zemin veya duvar yepyeni görünecek!
2'ye 1 oranında ılık suyu hidrojen peroksit ile karıştırın. Fayanslar arasındaki çatlakları bu solüsyonla bir fırça veya sünger kullanarak temizleyin. Yıkamanıza gerek yok.
Bir bardak ılık suya 15 gram sitrik asit ekleyin ve karoları bu solüsyonla yıkayın. Ardından temiz suyla yıkayın.
Sirke, en kirli duvarları bile temizleyebilir. Yüzeye bir sprey şişesi kullanarak sirke püskürtün, 10 dakika bekleyin ve saf su ile yıkayın. Ardından karoları yumuşak mikrofiber bir bezle silin. Bu yöntemi kullanarak, kirli duvarları hem temizler hem de dezenfekte edersiniz.
Çamaşır makinenizi üç ayda bir temizlemeyi unutmayın!
Sitrik asit, çamaşır makinesinde biriken pislikleri ve kireci giderebilir. Yıkama tozu bölmesine 60 gram sitrik asit dökün ve en yüksek sıcaklıkta tam bir döngü boyunca çalıştırın.
Aşağıdaki basit ve etkili çözüm, çamaşır makinesini içeriden temizlemenize yardımcı olacaktır.
İhtiyacın olacak:
2 su bardağı sirke
¼ fincan karbonat
¼ bardak su
Bir sünger
Ne yapmak gerekiyor:
Su ve karbonatı bir kasede karıştırın. Bu solüsyonu deterjan bölmesine dökün. Sirkeyi çamaşır makinesinin tamburuna ekleyin. Normal yıkama döngüsü için çalıştırın. Tamamlandıktan sonra, tüm lastik contaları ve kapıyı bir süngerle silin. Kazanı kurutmak için kapağı açık bırakın.
Sıradan bir silgi kullanarak ocaktaki yağ lekelerini çıkarabilirsiniz.
En yağlı ocağı bile sadece limon suyu ve limon dilimleri kullanarak temizleyebilirsiniz. Suyu sıkın, ocağı limonla silin ve 15 dakika bekleyin. Ardından ıslak bir bezle silin.
Bir bardak amonyum klorür ve bir litre su ile yağı ve kurumu fırından çıkarmak kolaydır. Fırını önceden 150 ° C'ye (302 ℉) ısıtın ve ardından kapatın. Fırının alt kısmına bir tencere sıcak su ve üstüne bir tencere amonyum klorür koyun. Fırını kapatın ve bir gece soğumaya bırakın. Ertesi sabah, birkaç çay kaşığı herhangi bir deterjan ve 1/2 fincan ılık suyu amonyum klorür kabına ekleyin. Fırını bu solüsyonla bir sünger kullanarak silin ve ardından suyla temizleyin.
Fırınınızın yeni görünmesini sağlamak için sirke kullanın. Yüzeye süngerle biraz sirke sürün. Kapıyı kapatın ve birkaç saat bekleyin. Ardından hafif kirli noktaları bir bezle silin. Daha ciddi lekeleri bir fırça ile ovalayın. Suyla iyice yıkadığınızdan emin olun.
Yağlı boya lekelerini kumaştan çıkarmak için eşit miktarda benzin, aseton ve terebentin karışımı kullanın.
Kumaştan taze mürekkep lekelerini süt ile kolayca çıkarabilirsiniz.
Tuzlu su çözeltisi (bir bardak su başına 1 çay kaşığı tuz), çimen izlerini gidermenize yardımcı olacaktır.
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