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Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı

Avrupa'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan aşırı sıcak hava dalgasının etkisi Türkiye'de de hissedilmeye başlanacak. İşte uzmanların evinizi ve kendinizi sıcak havalarda korumak için önerdiği 6 basit yöntem...

Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı
Mynet

Meteoroloji tahminlerine göre, 'ejderha sıcakları' olarak da adlandırılan bunaltıcı hava dalgası salı gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirterek, hem vücudu hem de yaşam alanlarını serin tutacak önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

1. DOĞRU ZAMANDA HAVALANDIRMA ÖNEMLİ

Evinizi serin tutmanın en etkili yollarından biri doğru saatlerde havalandırma yapmak. Sabah erken saatlerde ve gece hava sıcaklığı düştüğünde pencereleri açarak içerideki sıcak havanın dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Gün içinde ise sıcak havanın eve dolmasını önlemek için pencereleri kapalı tutmak gerekiyor.

2. GÜNDÜZLERİ BU HATA SIK YAPILIYOR

Güneş ışınlarının doğrudan içeri girmesi evin hızla ısınmasına neden oluyor. Bu nedenle gün boyunca pencere, perde ve panjurları kapalı tutmak, özellikle güneş alan odalarda sıcaklığın yükselmesini önemli ölçüde engelliyor.

Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı 1

3. VANTİLATÖR KULLANIMININ DOĞRU OLMASI LAZIM

Uzmanlar, dışarıdaki hava içeriden daha serinse vantilatörün açık pencerenin önüne yerleştirilmesini ve temiz havanın odanın içine yönlendirilmesini öneriyor.

Vantilatörün önüne buz veya buz dolu bir kap koymak da üflenen havanın daha serin hissedilmesini sağlayabiliyor. Birden fazla vantilatör kullanılarak çapraz hava akımı oluşturmak da etkili yöntemler arasında gösteriliyor.

Ancak Portsmouth Üniversitesi'nden Prof. Mike Tipton, hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı dönemlerde vantilatör kullanımının ters etki yaratabileceği konusunda uyardı. Tipton'a göre bu durumda vantilatör yalnızca sıcak havayı dolaştırarak serinleme hissini azaltabiliyor.

Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı 2

4. EVDE ISI ÜRETECEK DURUMLARI AZALTIN!

Fırın ve ocak gibi yüksek ısı üreten mutfak ekipmanlarını günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca kullanmamak öneriliyor. Gereksiz elektronik cihazların kapatılması da evin iç sıcaklığının artmasını önlemeye yardımcı oluyor.

Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı 3

5. SOĞUK DUŞ UYARISI

Uzmanlara göre ılık duş almak vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı oluyor. Ancak suyun çok soğuk olmaması gerekiyor. Prof. Mike Tipton, aşırı soğuk suyun ciltteki kan dolaşımını azaltarak vücut içindeki sıcaklığın dışarı atılmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

Pamuk ve keten gibi doğal kumaşlardan üretilen bol kıyafetler tercih edilmesi, pamuklu çarşaf kullanılması ve bol su tüketilmesi de sıcak havalarda vücudun serin kalmasına katkı sağlıyor. Uzmanlar ayrıca su oranı yüksek gıdaların tüketilmesini, mümkün olduğunca gölgede kalınmasını ve günün en sıcak saatlerinde ağır egzersizden kaçınılmasını tavsiye etti.

Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı 4

6. SON ÇARE KLİMALI ORTAMLAR

Evde sıcaklığı düşürmek mümkün olmuyorsa, özellikle risk grubunda bulunan kişilerin alışveriş merkezleri, kütüphaneler veya kamuya açık klimalı alanlar gibi serin ortamlarda vakit geçirmesi öneriliyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların etkisini hafife almamak ve sıcak çarpması belirtileri görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini vurguladı.

Klima kullanmadan evinizi serin tutmanın 6 etkili yolu açıklandı 5

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