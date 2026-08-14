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Eskişehir'de kavurucu sıcakta hasat: Kadın emekçilerden zorlu mesai

Eskişehir'de maydanoz tarlasında hasat yapan emekçi kadınlar, zaman zaman 40 dereceye kadar ulaşan sıcağın altında tarım ile uğraşıyor.

Eskişehir'de kavurucu sıcakta hasat: Kadın emekçilerden zorlu mesai

Ağustos ayı itibarıyla yaz mevsimi yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de etkisini sürdürüyor. Yüksek hava sıcaklıkları zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'ndeki üreticiler güneşin altında çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede maydanoz hasadının yapıldığı bir tarlada ise, sadece kadınlar çalışıyor. Güneşten korunmak için başlarına şapka takan ve yüzlerini yazma ile örten kadınlar, zorlu hava şartlarına rağmen üretime ara vermiyorlar.

Eskişehir de kavurucu sıcakta hasat: Kadın emekçilerden zorlu mesai 1

"SABAH 06.00'DA TARLADA OLUYORUZ"

Tarlada çalışan emektar kadınlardan biri olan 60 yaşındaki Şadıman Aydın, "Burada maydanoz, tere, roka ve acı tere üretiyoruz. Önceden marul üretimi de yapıyorduk. Bu sene topraktan hiç verim alamıyoruz. Sabah 06.00'da tarlada oluyoruz, akşam 16.00'da işimizi bitiriyoruz.

Güneş altında çalışırken korunmak için şapka takıyoruz. Eldiven giyip çalışmaktan ellerimiz yara oluyor. Erkek işçilerimiz ise bizim demet haline getirip kasalara koyduğumuz sebzeleri araba ile toplayıp İstanbul'a gönderiyorlar. Sıcakta ve soğukta çalışmaya alıştık artık" dedi.

Eskişehir de kavurucu sıcakta hasat: Kadın emekçilerden zorlu mesai 2

"GÜNEŞİN ALTINDA, AŞIRI SICAKLARDA ÇALIŞIYORUZ"

Kadın emekçilerden bir diğeri olan 49 yaşındaki Emine Aydın ise, "Güneşin altında, aşırı sıcaklarda çalışıyoruz. Hatta derecelerin şu anda 40-45 dereceyi bulduğu oluyordur. Allah kolaylığını veriyor ki şu zamana kadar hiç zorlanmadık. Öğle molasını saymazsak her gün yaklaşık 8-9 saat çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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