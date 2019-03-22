Evinizi ucuza temizlemenin 8 pratik yolu

Sarı yastıklar iğrenç görünür ve kimse üzerlerinde uyumak istemez. Neyse ki, temizlemenin bir yolu var. Toz haline getirilmiş çamaşır deterjanı, toz bulaşık makinesi deterjanı ve boraksa ihtiyacınız olacak. Yastığınızın yıkanabilir olup olmadığını kontrol edin, ardından yastık kılıfını veya yastık koruyucuyu çıkarın. Büyük bir tencerede su kaynatın. 1 fincan toz deterjan, 1 fincan toz bulaşık makinesi deterjanı ve 1/2 fincan boraksı karıştırın. Her şey çözülene kadar karıştırın. Karışımı yastığınızı batırabileceğiniz bir kaba dökün. 30 dakika boyunca bu karışımda bekletin ve ara ara çevirin. Ardından, çamaşır makinesinde yastıkları tam bir yıkama döngüsünden geçirin.

Ütüyü ısıtın. Amonyak ve sıcak suyu karıştırın. Karışımı halıya sürün üzerine temiz bir bez serin ve ütülemeye başlayın. Leke gidene kadar ütüleyin.

Musluk ve çevresinde biriken su lekelerini sirke ile çıkarabilirsiniz. Kağıt havluyu sirkeye batırın musluğun etrafına sarın 30-60 dakika bekletin ve durulayın.

Bulaşık makinelerinin de zaman zaman temizlenmesi gerekir. Yiyecek parçaları, gres yağı ve sabun pisliği içlerinde zararlı bakteriler oluşturabilir, kötü görünmelerini ve kötü kokmasını sağlayabilir ve verimlerini düşürür. Beyaz sirke ve karbonat yağları temizler ve kokuları giderir. Bulaşık makinenizin alt rafını dışarı çekin, boşaltma alanını kontrol edin ve varsa sert yiyecek parçalarını çıkarın. Bulaşık makinesinde yıkanabilir bir kaseyi beyaz sirke ile doldurun ve bulaşık makinenizin üst rafına yerleştirin. En sıcak su ayarını kullanın ve bir döngü boyunca çalıştırın. Döngü bittikten sonra, tabana bol miktarda karbonat serpin ve kısa bir döngü boyunca (sıcak suyla) çalıştırın. Bulaşık makinenizde küf varsa, alt kısmına 1 bardak çamaşır suyu ekleyin ve kısa bir süre boyunca (sıcak suyla) çalıştırın. Önemli: Bulaşık makinenizin paslanmaz çelik bir iç kısmı varsa, çamaşır suyu kullanmayın. Çamaşır suyu onu paslandırabilir!

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMADAN KIYAFETLERİ BEYAZLATMANIN YOLU

Beyazlarınız gri mi sarı mı görünüyor, ancak çamaşır suyu kullanmaktan hoşlanmıyor musunuz? Bir alternatif var. Su, limon suyu ve hidrojen peroksit bunun için iyi bir çözüm. Büyük bir kapta 12 bardak su, 1/4 bardak limon suyu ve 1 bardak hidrojen peroksit karıştırın. Her tür çamaşır grubu için 2 bardak ekleyin.

KLOZET KENARI İÇİN KAĞIT HAVLU VE BEYAZ SİRKE KULLANIN

Klozetinizin kenarı bazen temizlenmesi gerçekten zor olabilir! İşte bunu kolaylaştıracak bir çözüm. Beyaz sirke ve kâğıt havlulara ihtiyacınız olacak. Kağıt havluları sirke içine batırın. Havluları klozetinizin alt tarafına geçirin. Birkaç saat ıslanmalarını bekleyin, ardından kağıt havluları çıkarın ve jantı temizleyin.

PASLANMAZ ÇELİK BUZDOLABINIZ İÇİN ARABA CİLASI



Paslanmaz çelik bir buzdolabının temizlenmesi biraz zor olabilir, ama endişelenmeyin. Yüzeye hafif araba cilası uygulayın ve mikrofiber bezle silin.



