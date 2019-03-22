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Evinizi ucuza temizlemenin 8 pratik yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KENDİN YAP HABERLERİ  | 22.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Ev işleri sandığınızdan çok daha kolay olabilir. Hele bir de ucuza mal oluyorsa! Temizlik işlemini kolaylaştırmanıza yardımcı olacak 8 parlak tavsiyeyi bir araya getirdik.

Evinizi ucuza temizlemenin 8 pratik yolu

SİRKE İLE SERT SU LEKELERİNİ ÇIKARIN

1

Musluk ve çevresinde biriken su lekelerini sirke ile çıkarabilirsiniz. Kağıt havluyu sirkeye batırın musluğun etrafına sarın 30-60 dakika bekletin ve durulayın.

ÜTÜ İLE HALIDAKİ SERT LEKELERİ ÇIKARIN

2

Ütüyü ısıtın. Amonyak ve sıcak suyu karıştırın. Karışımı halıya sürün üzerine temiz bir bez serin ve ütülemeye başlayın. Leke gidene kadar ütüleyin.

YASTIKTAKİ SARI LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN

3

Sarı yastıklar iğrenç görünür ve kimse üzerlerinde uyumak istemez. Neyse ki, temizlemenin bir yolu var. Toz haline getirilmiş çamaşır deterjanı, toz bulaşık makinesi deterjanı ve boraksa ihtiyacınız olacak. Yastığınızın yıkanabilir olup olmadığını kontrol edin, ardından yastık kılıfını veya yastık koruyucuyu çıkarın. Büyük bir tencerede su kaynatın. 1 fincan toz deterjan, 1 fincan toz bulaşık makinesi deterjanı ve 1/2 fincan boraksı karıştırın. Her şey çözülene kadar karıştırın. Karışımı yastığınızı batırabileceğiniz bir kaba dökün. 30 dakika boyunca bu karışımda bekletin ve ara ara çevirin. Ardından, çamaşır makinesinde yastıkları tam bir yıkama döngüsünden geçirin.

ÇÖP ÖĞÜTÜCÜDEKİ KOKUDAN KURTULMAK İÇİN LİMON KÜPLERİ

4

Çöpünüzdeki keskin kokudan kurtulmak için buz kalıplarına küçük limonlar yerleştirin ve üüzerlerine beyaz sirke ekleyerek dondurucuya atın. Donmuş küplerden birkaçını çöp öğütücünüze atın.

BULAŞIK MAKİNESİ TEMİZLİĞİ İÇİN

5

Bulaşık makinelerinin de zaman zaman temizlenmesi gerekir. Yiyecek parçaları, gres yağı ve sabun pisliği içlerinde zararlı bakteriler oluşturabilir, kötü görünmelerini ve kötü kokmasını sağlayabilir ve verimlerini düşürür. Beyaz sirke ve karbonat yağları temizler ve kokuları giderir. Bulaşık makinenizin alt rafını dışarı çekin, boşaltma alanını kontrol edin ve varsa sert yiyecek parçalarını çıkarın. Bulaşık makinesinde yıkanabilir bir kaseyi beyaz sirke ile doldurun ve bulaşık makinenizin üst rafına yerleştirin. En sıcak su ayarını kullanın ve bir döngü boyunca çalıştırın. Döngü bittikten sonra, tabana bol miktarda karbonat serpin ve kısa bir döngü boyunca (sıcak suyla) çalıştırın. Bulaşık makinenizde küf varsa, alt kısmına 1 bardak çamaşır suyu ekleyin ve kısa bir süre boyunca (sıcak suyla) çalıştırın.
Önemli: Bulaşık makinenizin paslanmaz çelik bir iç kısmı varsa, çamaşır suyu kullanmayın. Çamaşır suyu onu paslandırabilir!

ÇAMAŞIR SUYU KULLANMADAN KIYAFETLERİ BEYAZLATMANIN YOLU

6

Beyazlarınız gri mi sarı mı görünüyor, ancak çamaşır suyu kullanmaktan hoşlanmıyor musunuz? Bir alternatif var. Su, limon suyu ve hidrojen peroksit bunun için iyi bir çözüm. Büyük bir kapta 12 bardak su, 1/4 bardak limon suyu ve 1 bardak hidrojen peroksit karıştırın. Her tür çamaşır grubu için 2 bardak ekleyin.

KLOZET KENARI İÇİN KAĞIT HAVLU VE BEYAZ SİRKE KULLANIN

7

Klozetinizin kenarı bazen temizlenmesi gerçekten zor olabilir! İşte bunu kolaylaştıracak bir çözüm. Beyaz sirke ve kâğıt havlulara ihtiyacınız olacak. Kağıt havluları sirke içine batırın. Havluları klozetinizin alt tarafına geçirin. Birkaç saat ıslanmalarını bekleyin, ardından kağıt havluları çıkarın ve jantı temizleyin.

PASLANMAZ ÇELİK BUZDOLABINIZ İÇİN ARABA CİLASI

8
Paslanmaz çelik bir buzdolabının temizlenmesi biraz zor olabilir, ama endişelenmeyin. Yüzeye hafif araba cilası uygulayın ve mikrofiber bezle silin.


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