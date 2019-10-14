Evinizin en kirli alanının tuvalet olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Küresel sağlık ve güvenlik örgütü NSF International'daki bilim insanları, maya, küf, salmonella, E.coli ve bakteri, stafilokoklar için 22 evde 30 yüzey test edildikten sonra bulaşık süngerleri ve bulaşık bezlerinin en yüksek mikrop seviyelerine sahip olduklarını belirlediler.

Teknoloji şirketi Dyson'da araştırmacı olarak çalışan Karen Holeyman'a göre de evin en kirli ve bakteri dolu yeri mutfak. Holeyman, yiyecek hazırlama yüzeylerinin, doğrama tahtalarının, bulaşık bezlerinin, prizlerin ve uzaktan kumandaların bakteri dolu olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, ev tozları da dışkı, polen ve bakteri gibi alerjenleri içerebileceğinden endişe verici olabilir diyor.

Mutfak lavaboları, diş fırçası kutuları ve evcil hayvanların mama kapları kirli bulunurken banyo kapı kulpları da kirli bulunan yüzeyler arasındaydı.

Karen, düzenli olarak el yıkamanın, sık sık temizlik yapmanın ve yiyecek hazırlanan yerlerin daha itinalı temizlenmesi gerektiğini bunun mikropları azaltmaya yardımcı olacağını belirtti.