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Evinizin havasını değiştiren seramik ürünleri doğru yöntemlerle temizlediğinize emin olun!

20.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seramik tezgahlar, yer veya duvar kaplamaları, tabaklar, bardaklar ve diğer seramik aksesuarlar mutfakta sıklıkla tercih edilen ürünler arasında. Ancak ışıl ışıl görünümüyle dikkat çeken seramik mutfak ürünlerinin temizliği hakkında bilmediğiniz bazı yöntemler olabilir. Seramik yüzeyleri temizlerken dikkatli olmanız gereken noktaları öğrenmek ister misiniz? İşte detaylar!

Evinizin havasını değiştiren seramik ürünleri doğru yöntemlerle temizlediğinize emin olun!

Seramikler cezbedici görünümleriyle her zaman tercih edilir. İyi bir seramik yemek takımı veya fincan takımı herkesin evinde mutlaka bulunur. Narinliğiyle bilinen seramik ürünler doğru temizlenmezse zamanla matlaşır, çizilir. Ayrıca boyası atarak seramikleriniz kötü bir görünüme kavuşabilir. Çoğu evde rafa kaldırılıp kullanmaya bile kıyılamayan seramik mutfak ürünlerine doğru yöntemleri uygularsınız seramiklerinizin ömrü uzar ve uzun yıllar aynı görünümü korunur. Peki, seramikten üretilen mutfak ürünleri nasıl temizlenir? İşte seramiklerin temizleme yöntemleri ve dikkat edilmesi gereken konular!

SERAMİK İÇEREN YÜZEYLER NASIL TEMİZLENİR?

  • Seramik ürünleri çok sıcak suyla yıkamayın. Sıcak su oldukça hassas olan seramik ürünlerin yapısının bozulmasına, çatlamasına neden olabilir. Bunun için seramik ürünleri temizlerken ılık su ve kaliteli bir deterjan kullanmak en doğrusu.

  • Seramik yüzeylerde en iyi temizlik performansını alabilmek için nemli bez veya sünger tercih edin.

  • Seramik fayans ve döşemeleri temizlerken seramik malzemesine uygun olarak üretilmiş yüzey temizleyicileri kullanın.

  • Seramik fayansların arasında bulunan derz dolgusunda zamanla kirler birikir, bu kirlerin fazla birikmeden düzenli olarak temizlenmesi işinizi kolaylaştırır. Derz dolguyu kullanılmayan bir diş fırçası yardımıyla çok bastırmadan temizleyin.

  • Seramiklerin çizilmemesi için yumuşak uçlu bir fırça yardımıyla temizlenmesi gerekir. Temizliğe başlarken önce seramik yüzeyde bulunan kiri yumuşak uçlu fırçayla yavaş yavaş temizleyin. Daha sonra kaliteli bir deterjan ve yumuşak sünger yardımıyla köpürterek yıkayın. Parlak bir yüzeye sahip olduğu için üzerindeki su lekeleri belli olabilir, bu yüzden seramik ürünleri kurulamayı unutmayın.

  • Seramik yüzeylerin daha parlak ve temiz görünmesi için deterjanlı suyla sildikten sonra hemen yıkamayın. Bunun yerine deterjanla birlikte 5-10 dakika beklettikten sonra durulayın ve ardından hemen kurulayın.
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