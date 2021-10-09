HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evladına 33 yıl sonra canlı yayında kavuşmuştu! "Kabus dolu bir geceydi"

Evladına 33 yıl sonra canlı yayında kavuşmuştu! "Kabus dolu bir geceydi"

09.10.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, yıllar önce ayrıldığı eşi tarafından cami avlusuna bırakılan ve Almanya'da bir aileye evlatlık verilen oğlu Alexander Schlıenbecker'i televizyon programı sayesinde bulan anne Fatma Korhan'ın mutluluğu, evinde çıkan yangınla yarım kaldı. Olayı anlatan Schlıenbecker kabus gibi bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Evladına 33 yıl sonra canlı yayında kavuşmuştu! "Kabus dolu bir geceydi"

Korhan'ın hasret giderdiği oğlu, gelini ve torunlarıyla kaldığı Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi'ndeki evinde, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aile üyelerinin çabalarına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında eşyaların büyük bölümü yanarken daire kullanılamaz hale geldi.

Aile üyeleri, Korhan'ın kızının evine sığındı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN BİZ KURTULDUK"

Anne Fatma Korhan (58) yanan evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, otururken bir anda duman yükseldiğini, ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

Korhan, "Sohbet ediyorduk. Bir anda dumanlar yükselince kapıyı kapatıp dışarıya çıktık. Şükürler olsun biz kurtulduk. Oğluma kavuştum uzun yıllar sonra ama evim yandı. Olsun, mal gelir, ben oğluma kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK"

Schlıenbecker ise kabus gibi bir gece yaşadıklarını dile getirdi.

Çocukların evde oynadıkları sırada yangının çıktığını anlatan Schlıenbecker, "Kimseye bir şey olmadı, sadece eşyalar yandı. Her şey daha güzel olacak." dedi.

Yangın anında evde bulunan Korhan'ın damadı Ercan Demir de dumanı görünce banyoya gidip su aldığını ancak alevlere müdahale etmekte güçlük çektiklerini aktardı.

Demir, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Almanya'da yaşayan Alexander Schlıenbecker, 2007 yılında evlatlık olduğunu öğrendikten sonra gerçek ailesini araştırmaya başlamış, konunun ulusal basında ve televizyon programlarında gündeme gelmesinin ardından eylül ayında İzmir'de yaşayan annesi Fatma Korhan'a ulaşmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
Dünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybettiDünya onu bu fotoğrafla tanımıştı! 14 yaşında hayatını kaybetti
9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı9 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Biden'ın mektubuna ve Türkiye açıklamalarına sert tepki

Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor

Koronavirüsten korkup hastaneye gitmedi, şimdi yürüyemiyor

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

Zeynep Bastık ve Edis’in seksi dansı sosyal medyayı salladı! 'Evlisin' diye tepki yağdı!

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

"Ölümden döndüm" demişti! Alişan'dan 2 milyonluk dava

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Sergen Ahmedi İstanbul'da yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

'İmamoğlu' soyadını okumadan geçti, olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Vasiyet etmişti, 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Şişli'deki apartman inşaatı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3600 ek gösterge" açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.