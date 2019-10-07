Evlat edinen anneler de emzirebilir

Ankara Koru Hastanesi ile Doğasında Doğum Derneği tarafından, 'Dünya Emzirme Haftası' etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi. Emzirme oranlarının artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak adına düzenlenen panelde, anne ve anne adayları arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada bebeklerin emzirilmesi, beslenmesi ve bakımına ilişkin sorular soruldu. Dereceye girenlere hastane tarafından chek-up hediye edildi.

'EMZİRME FARKINDALIĞINI ARTIRMAK GEREKİYOR'

Prof. Dr. Aydan Biri, emzirmenin anne bebek sağlığı ve ülke refahı ile ilgili olumlu sonuçların yadsınamaz bir gerçek olduğunu, bu sonuçların farkındalığı artırarak annelerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Anne sütünün sadece bir besin olmadığını aynı zamanda bebeği hastalıklardan da koruduğunu belirten Prof. Dr. Biri, hiçbir mama ya da ek gıdanın anne sütü ile mukayese edilemeyeceğine dikkati çekti. Türkiye'de emzirme oranlarının bir türlü artırılamadığına dikkati çeken Biri, şöyle konuştu:

"Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, üniversite ve özel sektördeki hastanelerin çoğunluğu bebek dostu hastanesi olmasına rağmen, hala emzirme oranları ilk 6 ayda yüzde 9 civarında kalıyor. Ülkemizde emzirme oranlarının tüm çabalara rağmen artırılamadığı görülüyor. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2020-2030 yılları arasındaki hedeflerinde ilk 6 ay emzirme oranının yüzde 50 ve üzerine çıkarmak olduğunu göz önünde bulundurursak, ülkemizde hedefe ulaşmak için, emzirme farkındalığını artırmak gerekiyor."