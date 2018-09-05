Evlendikten sonra kilo mu aldınız ya da aldatıldığınızı mı düşüyorsunuz? Sakin olun ve bu ipuçlarına göz atın

Evlendikten sonra kilo almak Glasgow Üniversitesi bilim insanlarının araştırmaları sonucu yeni evli çiftler evliliklerinin ilk yılında 1-2 kilo alıyor. Genelde, evli insanlar bekar olanlardan 5 kilo daha fazla ağır oluyor. Çoğunlukla, kilo alımı psikolojik rahatlık durumuyla bağlantılıdır çünkü çiftler birbirlerine güvenir ve bu nedenle kendilerini biraz rahatlatırlar. Ne yapalım? Birlikte kilo vermek, göründüğünden daha kolaydır, çünkü her zaman, daha sağlıklı bir yaşam tarzı için beraber hareket edersiniz. Ancak beslenme uzmanları, erkeklerin daha hızlı kilo verdiklerini ve kadınların bazı hayal kırıklıklarına neden olabileceği konusunda uyarıyor. İstenilen şekle geri dönmenin en iyi yolu bisiklete binmek, tırmanmak ve akşamları yürümek. Çocukların doğması bir finansal krize yol açar Çocukların doğumu ailede finansal sorunlara yol açıyor. NerdWallet tarafından düzenlenen anketler, ebeveynlerin neredeyse her zaman çocuk sahibi olmaya hazır olmadığını ve mali durumların kötü olduğunu gösteriyor. Hem orta sınıf hem de düşük gelirli aileler para eksikliğiyle karşı karşıya kalıyor.

Ne yapalım? İlk çocuğunuzun doğumundan çok önce para biriktirmeye başlayın ve gereksiz harcamalardan uzak durun. Örneğin, ikinci el bebek arabası, beşik hatta kıyafet bile alabilirsiniz. Kayınvalide ile çatışmalar 1954'te yapılan araştırmada, kadınlar, kocalarının annelerine karşı olumsuz bir tutum sergilediğini, kayınvalidelerin de damatlarından memnun olmadıklarını gösterdi. Japon bilim adamları, anneleriyle birlikte yaşayan kadınların iskemik kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardılar. Ne yapalım? Kayınvalidenizle çatışmaları önlemek için en iyi yol ayrı yaşamaktır. Belki de ilk başta bağımsız olarak yaşamak finansal olarak daha zor olabilir ama buna değer. Ancak, ayrı olarak yaşamak için bir fırsatınız yoksa, diplomatik becerilerinizi kullanmanız ve kocanıza annesiyle yapılan tartışmalardan ne kadar üzgün olduğunuzu açıklamanız daha doğru olacaktır. Para İstatistiklere göre, boşanmanın ilk nedenlerinden biri, para üzerindeki anlaşmazlıklardır. Düğünden sonra, kişisel mallarınız birleştirilir ve birçok kişi için bu stresli hal alır - özellikle eşlerden biri diğerinden daha fazla kazanırsa. Ne yazık ki, “hayali” cömertlik nedeniyle, çiftler finans hakkında konuşmaktan kaçınma eğiliminde olur.

Ne yapalım? Finans uzmanları, finansal konuları herhangi bir utangaçlık olmadan açıkça tartışmayı tavsiye ediyorlar. Öncelikleri belirlemeniz gerekiyor: Tasarruf mu yapacaksınız yoksa yatırım mı yapacaksınız?

Evde bir tamirat mı yapacaksınız ya da tatile mi çıkacaksınız? Eşinizin alışkanlıklarından rahatsız mı oluyorsunuz? Birkaç ay beraber yaşadıktan sonra, sevgilinizin bazı alışkanlıkları sizi rahatsız edebilir. Psikologlar, böyle bir şeyin aşkınızı bitireceği anlamına gelmediğini söylüyor. Şaşırtıcı bir şekilde, sizi ilk önce partnerinize çeken bu alışkanlıklar, bir süre sonra sizi rahatsız etmeye başlayabilir. Ne yapalım? Eşinizin onu benzersiz kılan alışkanlıkları olduğunu hatırlamaya devam edin. Sonuçta, kısmen bu alışkanlıklardan dolayı bu kişiye aşık oldunuz. Eğer küçük şeyler yüzünden sık sık sinirlenirseniz, işini Önemli tarihleri unutmak Eşinizin unutkanlığı sizi üzebilir, çünkü bu bazen kişisel bir hakaret olarak algılanır. Çünkü, doğum gününüz ya da ilk öpücüğü unutmasını beklemezsiniz. Bu bir iş yükünden veya doğal bir yoksunluktan kaynaklanabilir. Bu tarihler, eşiniz için aslında önemli olmadığı için de olabilir çünkü hayatlarındaki en önemli şey sizin ilişkinizdir, takvimdeki işaretler değildir.

Ne yapalım? Ailenize önemli tarihler ve olaylar hakkında bilgi verin. Bu belki de büyük bir krizin önüne geçecektir. Sıkıldıysanız Evliliğin ilk yılı her zaman büyülü bir balayı gibi görünmez. Er ya da geç, beklentilere rağmen, çiçeklerin sayısı, romantik akşamlar ve cilveli konuşmalar azalmaya başlıyor ve geriye sıkıcı bir çift kalıyor. Bu hayal kırıklığı, her iki tarafın beklentilerinin artması ve yaşam deneyiminin eksikliği ile açıklanabilir. Bununla birlikte, çoğu çift, ilişkilerinde bu tür değişikliklerle başa çıkmayı başarabilmektedir. Ne yapalım? Evli insanların öncelikleri, yeni aşık olanlardan farklıdır - artık ortak bir eviniz, harcamalarınız ve belki de çocuklarınız var. Bütün bu şeylerden dolayı, eşlerin önemli tarihleri veya diğer olayları önceden düzenlemesi gerekir. Birlikte yapacağınız işleri takvime not edin. Sinemaya, konsere ya da romantik bir akşam yemeğine çıkın. Bu ilişkinizdeki heyecanı tutmanıza yardımcı olacaktır. 7/24 birliktesiniz ve bu sinir bozucu Eşlerin tüm boş zamanlarını birlikte geçirmeleri gerektiği düşüncesi vardır, çünkü ilişkiyi güçlendirir ve ortak çıkarları şekillendirmeye katkıda bulunur. Ancak, bazı çiftler bu tür bir yaşamı birkaç yıl yaşadıktan sonra rahatsızlık duyarlar.

Ne yapalım? Her iki ortağın da kendileri için ilginç olmayan kendi hobileri olmalıdır. Haftasonunuzu ayrı olarak geçirmeniz kötü bir şey değildir. Sadece ilişkiyi güçlendirmeye katkıda bulunur. Kötü arkadaşlar Yeni evliler sadece yeni akrabalar değil, aynı zamanda arkadaş da edinirler. Sıklıkla, her iki partnerin arkadaşları yeni ortamlarında pek hoş karşılanmazlar. Yeni bir evlilikte, arkadaşların ailenin hayatında çok fazla yer kapladığı ve partneri kötü bir şekilde etkiledikleri düşünülebilir. Ne yapalım? Maryland Üniversitesi'nde profesör olan Geoffrey Greif, arkadaşların ailenin içinde iyi ilişkiler kurmak için önemli olduğunu düşünüyor. Bu sadece ortak arkadaşlar değil, aynı zamanda uzun yıllardır onları tanıyan eşinizin çocukluk arkadaşlarını da kapsar. Size tatsız gelen bir arkadaşın kişiliğini eleştirmeyin - eylemlerini (varsa) eleştirin. Arkadaş olmaları için ya da en azından onlara karşı olan tavrınızı değiştirmeye çalışın; ilk izlenimin genellikle yanlış olabileceğini unutmayın.