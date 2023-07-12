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Evlenecekleri konuşuluyordu! İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz çiftinden üzen haber! Fotoğrafları silip engelledi

12.07.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fox Tv'de yayınlanan Taçsız Prenses dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu bir süredir kendisi gibi oyuncu Aslıhan Gürbüz ile birliktelik yaşıyordu. Ünlü çiftten evlilik haberi beklenirken, ayrılık haberi geldi.

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu ile kendisi gibi oyuncu olan meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sürpriz aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlamıştı. Mutluluk pozlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşan ikilinin evlilik haberi beklenirken, ayrılık haberi geldi.

ismail alı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Cem Karaca filmi için hazırlık yapan ve kızı Yemin'le Kaş'a tatile gideceği konuşulan İsmail Hacıoğlu ile Aslıhan Gürbüz'ün ilişkide kriz yaşadığı ileri sürüldü.

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Aslıhan Gürbüz beraber fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. İsmail Hacıoğlu ise fotoğrafları hala kaldırmadı.

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Ünlü çiftin geçtiğimiz günlerde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

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