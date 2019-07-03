Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Aradan geçen yıllardan sonra çocuklarını büyütüp evlendiren çift, son olarak gelinlik ve damatlık giyme hayali için kolları sıvadı. Düğün yeri olarak üyesi oldukları Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'ni seçti ve düğün gününü kararlaştırdı.

Düğünlerine gelinlik ve damatlık giyerek katılan Akkuş çifti, Düden Park'ta objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Düğün fotoğraflarının çekilmesinin ardından gelin arabasına binen çift, konvoy eşliğinde yıllardır özlemini duydukları düğünleri için Muratpaşa Belediyesinin Fener Mahallesi'ndeki Yaşlı Evi'ne geldi. Çifti, burada arkadaşları ve akrabaları karşıladı. Yeniden nikah masasına oturan çift, evliliklerinin 43'üncü yılında nikah tazeledi.

Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz'ın kıydığı nikahta, Akkuş çiftinin şahitliklerini ise Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen yaptı.