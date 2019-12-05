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Evlerindeki yangında can veren anne- oğul, yan yana defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 17:46 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30), yan yana toprağa verildi.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenen Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30), yan yana toprağa verildi. Alevlerin arasından kurtarılıp, hastanede tedaviye alınan Deniz Tuncer (60), eşi ile oğlunun cenazesi için camiye ambulansla getirildi. Sinir krizi geçiren Tuncer, tekrar hastaneye götürüldü.
Oruç Reis Caddesi'ndeki 2 katlı evde, 3 Aralık gecesi yangın çıktı. Klimanın kısa devre yapması sonucu alt katta başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Sahilde balık tutan kişinin alevleri fark edip, ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yenifoça İtfaiye Grubu, alevlere müdahale ederken, Aliağa ve Bağarası itfaiye grupları da takviye olarak gönderildi. İtfaiye ekipleri, yürüme güçlüğü çektiği için alt katta uyuduğu öğrenilen Deniz Tuncer'i alevlerin arasından kurtardı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tuncer, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, üst katta ise Nevin Tuncer ile oğlu Murat Cihan Tuncer'in cansız bedenlerine ulaştı. Dumandan zehirlendiği belirlenen anne ve oğlunun cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
EŞİ İLE OĞLUNUN CENAZESİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Bugün otopsinin ardından anne- oğlun yakınları tarafından alınan cenazeleri, ikindi vakti Yenifoça Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Şimşek ailesinin diğer çocukları Derya Tuncer ile Tuncer ailesinin yakınları katıldı. Deniz Tuncer, camiye ambulansla getirildi. Tekerlekli sandalyede cami avlusunda namaz saatini bekleyen Tuncer, sinir krizi geçirince tekrar ambulansa alınarak, hastaneye götürüldü. Kılınan namazın ardından Nevin Tuncer ve oğlu Murat Cihan Tuncer'in cenazeleri, götürüldüğü Yenifoça Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

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