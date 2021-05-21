Evlerinin banyosunu bir çift kumruyla paylaşıyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan 6 kişilik Işık ailesinin evinin banyosuna, yaklaşık 15 gün önce bir çift kumru girdi. Kumrular, lavabonun hemen yanında bulunan, çeşitli malzemelerin bırakıldığı 3 katlı metal rafın boş bölümüne dışarıdan taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yuva yaptı. Dişi kumru, yuvada kuluçkaya yattı.

KARDEŞİNİN BANYOSUNDA YIKANDILAR

Hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan aile, bu süre içinde kumruları rahatsız etmemek için çaba gösterdi. Aile, bir süre banyolarını alt kattaki kardeşinin evinde yaptı.

''KULUÇKA DÖNEMİ OLDUĞU İÇİN DİKKATLİ DAVRANIYORUZ''

Nevzat Işık, artık banyoyu istedikleri gibi kullanabildiklerini, ev ortamına alışan kumruların rahatsız olmadığını belirtti. Işık, "Dişi ve erkek kumru, dönüşümlü yuvayı kullanıyorlar. Kuluçka dönemi olduğu için de dikkatli davranıyoruz. Ancak zamanla onlar bize, biz de onlara alıştık. İstediğimiz gibi lavaboda yüzümüzü yıkayıp, dişimizi fırçalayabiliyoruz. Kumrular bu durumdan rahatsız olmuyorlar. Aile olarak misafirlerimizi çok seviyoruz, gitmelerini de istemiyoruz" dedi.