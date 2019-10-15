Evli erkek annesini uzaktan sevmeyi başarmalı

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, toplumun temel taşı olan aile birliğinde evlilik bağının önemli olduğunu söyledi.

İLERİ YAŞTA EN BÜYÜK ZORLUK YALNIZLIKTIR

Evlilik kurumunun insanın psikolojik doğasının gereği olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evlilik insanın psikolojik doğasının gereğidir, hiç kimse tek başına mutlu olamaz. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hem fizyolojik hem de psikolojik olarak ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, evlilikte psikolojik çekim ve gereklilik oluşturur. İnsanlar evlenmeseler bile, birlikte yaşama ihtiyacı hisseder, yaşları ilerlediğinde evliliğin psikolojik doğa gereği olduğunu daha iyi anlarlar. Çünkü ileri yaşta en büyük zorluk yalnızlıktır” dedi.

ERKEK EVLENDİĞİNDE ANNESİNİ UZAKTAN SEVMEYİ BAŞARMALIDIR

Bazı evliliklerde çiftlerden birinin anne ve babasına bağımlılıkları nedeniyle eşlerinin kendilerini ikinci planda hissedebileceklerini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı kimseler, anne ve babalarına o derece bağımlı olurlar ki; eşleri kendilerini ikinci planda hisseder. Halbuki anne - babanın konumuyla eşin konumu farklıdır, bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan, aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Anneden kopmak, anneyi terk etmek ya da onu sevmemek değildir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır. Sevgi yatırımını annesinden alıp yeni alanlara yöneltmelidir. Yoksa karşı cinsle pek çok sorun yaşar” uyarısında bulundu.