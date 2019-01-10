Evliliğin en zor zamanları! Bu yıllara dikkat

ÜÇ YIL

Sevginin sadece 3 yıl yaşadığı kanısında olan birçok görüş vardır. Bu zaman zarfında ya çift ayrılır ya da ilişkileri eskinden daha az ideal hale gelir. Gerçekte, bir ilişki içinde 3 yıl sonra, insanlar eşlerinin zayıf yönlerini kabul etmeye daha yatkındır ve dolayısıyla kendilerini daha rahat hissederler. Ayrıca, aile yaşamının 3. yılında, bir çiftin bebek sahibi olmaya karar vermesi de yaygındır. Sonuç olarak, ilişkileri daha da güçlenir. En mutlu olduğuna inanılan 3. evlilik yılıdır.

BEŞ YILDA

İlk gerçek problem aile yaşamının 5. yılında başlayabilir. Bu süre zarfında, çocuklar hala küçüktür ve çok fazla bakıma ihtiyaçları vardır. İş, ev temizliği ve diğer günlük problemlerle birleştirmek çok zordur. Bu 5 yılın en zor yıl olduğuna inanılıyor.

YEDİ YILDA

Eğer bir çift 5 yıllık evlilikten sonra hala birlikteyse, önlerinde atlamaları bir eşik daha vardır. Uzmanların "duvar" olarak adlandırdığı bu dönem 7. yıldır. Bu yılda aile hayatı alışılmış bir hal alır. Mali konular, çocuk bakım sorunları ve hane halkının sorumlulukları paylaşma konusunda tartışmalar yaşanabilir. Eşler, evliliklerdeki en karmaşık dönem olan 7. yılı atlatmayı başarırsa, önlerinde güçlü ve mutlu bir evlilik sürdürülebilir.