Evliliğin en zor zamanları! Bu yıllara dikkat

ÜÇ YIL
Sevginin sadece 3 yıl yaşadığı kanısında olan birçok görüş vardır. Bu zaman zarfında ya çift ayrılır ya da ilişkileri eskinden daha az ideal hale gelir. Gerçekte, bir ilişki içinde 3 yıl sonra, insanlar eşlerinin zayıf yönlerini kabul etmeye daha yatkındır ve dolayısıyla kendilerini daha rahat hissederler. Ayrıca, aile yaşamının 3. yılında, bir çiftin bebek sahibi olmaya karar vermesi de yaygındır. Sonuç olarak, ilişkileri daha da güçlenir. En mutlu olduğuna inanılan 3. evlilik yılıdır.
BEŞ YILDA
İlk gerçek problem aile yaşamının 5. yılında başlayabilir. Bu süre zarfında, çocuklar hala küçüktür ve çok fazla bakıma ihtiyaçları vardır. İş, ev temizliği ve diğer günlük problemlerle birleştirmek çok zordur. Bu 5 yılın en zor yıl olduğuna inanılıyor.
YEDİ YILDA
Eğer bir çift 5 yıllık evlilikten sonra hala birlikteyse, önlerinde atlamaları bir eşik daha vardır. Uzmanların "duvar" olarak adlandırdığı bu dönem 7. yıldır. Bu yılda aile hayatı alışılmış bir hal alır. Mali konular, çocuk bakım sorunları ve hane halkının sorumlulukları paylaşma konusunda tartışmalar yaşanabilir. Eşler, evliliklerdeki en karmaşık dönem olan 7. yılı atlatmayı başarırsa, önlerinde güçlü ve mutlu bir evlilik sürdürülebilir.
EVLİLİĞİNİZİ GÜÇLÜ TUTMAK İSTİYORSANIZ BUNLARI YAPMAKTAN KAÇININ
Şişirilmiş beklentiler. Çiftlerin ilkbahar ve sonbaharda daha sık boşanma davası açtığı keşfedildi. Ondan önce, evliliklerine ikinci bir şans vermeye çalışırlar. Eğer işe yaramazsa, boşanmadan kaçınılamaz.
Sorunları susturmak. Uzmanlar, genç çiftler arasında bir deney yaptılar; bu, filmler hakkındaki tartışmaların bile boşanma riskini yarı yarıya azaltabileceğini kanıtladı. Yani ailenizin zorlukları hakkında doğru bir şekilde konuşmak evliliğinizi gerçekten kurtarabilir.
Dinleme arzusunun eksikliği. Eşlerden biri kavga sırasında dinlemek istemiyorsa, boşanma riski çok daha yüksektir.
Sosyal ağlarda yaşam. Romantik bir ilişki içinde olan aktif sosyal ağ kullanıcıları, Twitter ile ilgili çatışmaların boşanmayla sonuçlanabilecek kadar ciddi olabilecek ilişki sorunlarına neden olduğunu görebilir.
Finansal argümanlar. Sık sık para hakkında tartışan çiftler, her iki ortağın da geliri yüksek olsa bile, boşanmaya daha yatkındır.
Türkiye genelindeki boşanmaların yüzde 40,3'ü evliliğin ilk 5 yılında gerçekleşiyor. Bu hataları yapmaktan kaçınarak, birlikte uzun ve mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz.
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