Çocuk sahibi olmak için en uygun dönem hangisi? Çiftlerin kararını etkileyen 4 neden

Çocuk sahibi olmak, çiftlerin hayatındaki en önemli kararlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak ebeveynlik için doğru zamanın ne olduğu konusunda partnerler her zaman aynı fikirde olmayabilir. Bir taraf aile kurmaya hazır hissederken diğeri kariyerini ilerletmek, maddi güvence sağlamak veya kişisel hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilir.

ÇİFTLERİN ÇOCUK SAHİBİ OLMA KONUSUNDAKİ KARARINI ETKİLEYEN 4 NEDEN AÇIKLANDI

Her iki partnerin de çocuk sahibi olma konusunda aynı zamanda hazır hissetmesi her zaman mümkün olmayabilir.

Bu farklılığın arkasında çeşitli nedenler bulunabilir:

Kariyer ve maddi güvence: Bazı kişiler çocuk sahibi olmadan önce kariyerlerinde belirli bir noktaya gelmek veya ekonomik açıdan daha güvende hissetmek isteyebilir.

Yaşam tarzındaki değişiklikler: Kişisel özgürlüklerin azalması, günlük rutinlerin değişmesi ve yeni sorumluluklar üstlenme düşüncesi kaygı yaratabilir.

Sağlık ve doğurganlık endişeleri: Geçmişte yaşanan sağlık sorunları veya doğurganlıkla ilgili belirsizlikler, çocuk sahibi olma kararını etkileyebilir.

İlişkiye dair kaygılar: Partnerlerden biri, çocuk sahibi olmadan önce ilişkideki bazı sorunların çözülmesini veya ilişkinin daha sağlam bir zemine oturmasını isteyebilir.

Bu noktada önemli olan, kararsızlığın nedenini anlamaya çalışmaktır. Sürekli olarak "Ne zaman hazır olacaksın?" diye sormak yerine, partnerin endişelerini ve beklentilerini anlamaya yönelik bir iletişim kurmak çok daha yapıcı olabilir.

EBEVEYNLİK KARARINDA BASKI YERİNE AÇIK İLETİŞİMİ TERCİH EDİN

Çocuk sahibi olma konusunda yaşanan fikir ayrılıklarını çözmenin ilk adımı, karşılıklı ve dürüst bir iletişim kurmaktır. Bunun için her iki partnerin de kendini rahatça ifade edebileceği, sakin bir ortam tercih edilmelidir.

Konuşma sırasında amaç, karşı tarafı ikna etmek veya kendi kararını kabul ettirmek olmamalıdır. Bunun yerine, her iki kişinin de neden çocuk sahibi olmak istediği ya da bu düşünceye neden mesafeli yaklaştığı anlaşılmaya çalışılmalıdır.

"Çocuk sahibi olmak konusunda seni en çok düşündüren şey ne?" veya "Kendini daha hazır hissetmen için nelerin değişmesi gerekiyor?" gibi sorular, konuşmanın daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olabilir.

Partnerlerden birinin çocuk sahibi olma konusundaki isteği, diğerinin kaygılarını gölgede bırakmamalıdır. Aynı şekilde, bir partnerin kararsızlığı da diğerinin ebeveyn olma arzusunun önemsiz görülmesine neden olmamalıdır.

DOĞURGANLIK KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLUN, ANCAK KORKUYLA KARAR VERMEYİN

Çocuk sahibi olmayı ertelemeyi düşünen çiftler için yaş ve doğurganlık önemli değerlendirme konuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte doğurganlık kişiden kişiye değişebildiği için herkes için geçerli tek bir zaman çizelgesinden söz etmek mümkün değil.

Özellikle üreme sağlığıyla ilgili endişeleri bulunan veya gebelik planlamasını ertelemeyi düşünen çiftlerin bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına ya da üreme tıbbı alanında çalışan bir uzmana danışması yararlı olabilir.

Mumbai'de Üreme Tıbbı ve Tüp Bebek alanında kıdemli danışman olarak görev yapan Dr. Anuranjita Pallavi, kişisel sağlık koşullarına göre seçenekleri değerlendirebilmek için üreme sağlığı konusunda uzman görüşü alınmasını önerdi.

Uzman görüşü, çiftlerin doğurganlıkla ilgili gerçekçi ve kişiye özel bilgi edinmesini sağlayabilir. Buradaki amaç, partnerlerden birini hazır hissetmediği halde çocuk sahibi olmaya yönlendirmek değil; kararın doğru bilgi ve karşılıklı anlayışla verilmesine yardımcı olmaktır.

ÇOCUK SAHİBİ OLMA KARARINI BİRLİKTE PLANLAYIN

Çocuk sahibi olma konusunda farklı düşünen çiftler, anlaşmazlıklarını somut adımlarla ele alabilir. Örneğin maddi durumun gözden geçirilmesi, sağlık kontrollerinin yapılması, kariyer planlarının değerlendirilmesi veya ilişkide çözülmesi gereken sorunların ele alınması, belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabilir.

Çiftlerin kendilerine belirli bir zaman aralığı tanıması ve bu süre içinde hangi konuları değerlendireceklerini birlikte belirlemesi de faydalı olabilir. Ancak bu yaklaşım, partnerlerden birini belirli bir tarihe kadar karar vermeye zorlayan bir baskı aracına dönüşmemelidir.

Konuşmalar sürekli tartışmayla sonuçlanıyorsa çift danışmanlığı veya çift terapisi desteği alınabilir. Tarafsız bir uzman eşliğinde yapılan görüşmeler, her iki partnerin beklentilerini, korkularını ve önceliklerini daha iyi anlamasını sağlayabilir.

EBEVEYN OLMAYA HAZIR OLMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Ebeveynliğe hazır olmak, herkes için aynı anlama gelmez. Bazı kişiler kendilerini ekonomik ve duygusal açıdan güvende hissettiklerinde hazır olduklarını düşünürken bazıları için ilişkideki güven, yaşam koşulları veya sağlık durumu daha belirleyici olabilir.

Bu nedenle çocuk sahibi olma kararında tek bir doğru zaman olduğu düşüncesinden uzaklaşmak önemlidir.

Bununla birlikte, özellikle doğurganlıkla ilgili zamanlama kaygıları söz konusu olduğunda, konuyu belirsiz bir geleceğe bırakmak yerine uzman görüşü almak ve seçenekleri birlikte değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olabilir.