Evlilikler neden kısa sürüyor? İşte çiftleri boşanmaya götüren nedenler

Ailelerinden, sorumluluklardan, yasaklardan, toplumsal kurallardan, yalnız kalmaktan kaçtıkları için evlenirler. Evliliğin ne olduğunun bilinmemesi ile yapılan her evlilik bir zaman sonra ayrılıkla sonuçlanır. Peki evlilikler neden kısa sürüyor? Ne yapmalıyız? Hangi tür insanlardan uzak durmalı? Ve daha fazlası için Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu, aklımıza takılan, merak ettiğimiz tüm soruları bizler için yanıtladı. BİRBİRİNİZİ İYİ TANIMANIZ GEREKİYOR Günümüzde birçok kişi evliliğin kendisini sevdiği için evlenmek ister. Evleneceği kişi ile arasındaki uyumdan ziyade, o kişinin evlenmeyi düşünmesi ile evlilik gerçekleşir. Oysa iyi bir evlilik için çiftlerin birbirlerini iyi tanıması gerekir. Belirli durumlarda verdikleri tepkiler, savunmalar, tartışma biçimleri, kullandıkları üsluplar, sinirlenince gösterilen davranışlar, fedakarlık sorumluluk alması gerektiği durumlar, iletişim kurma yolları gibi özelliklere dikkat etmek çok önemlidir. Birçok insan karşısındaki kişiyi tanırken daha yüzeysel kavramlara bakar.

HER YÖNÜNÜ BİR ÖMÜR KABULLENEBİLECEK MİSİNİZ? Örneğin, mesleği, evi, arabası gibi maddi yönleri ön plana çıkaran özellikler, karşısındaki kişinin dış görünüşü, fiziksel özellikleri, kariyeri, sosyal çevresi gibi özelliklere dikkat ederler. Oysa tanınması, bilinmesi gereken “karşınızdaki kişinin her yönünü, bir ömür boyunca sevip kabul edebilecek misiniz” sorusunun cevabıdır. Değişir diye beklemek, evlenince düzeleceğini beklemek insanların sıklıkla yaptıkları hatalardandır. Değişmeyeceğini bilerek, değişmeyen yönleri ile kabul edip devam edebilecek misiniz belirlemeniz gerekir. ÇİFTLERİ BOŞANMAYA GÖTÜREN KONULAR NELER? Günümüzde evliliklerde en sık tartışma yaratan ve çiftleri boşanmaya kadar getirebilecek konular, ekonomik nedenler, eşlerin kendi aileleri ve aileler arasındaki ilişkilerde köprü oluşturmaları sorumluluğu, bu sorumluluğun ise istenilen şekilde gerçekleştirilmemesi, fazla sorumluluğun kaldırılmaması, çiftlerin kişilik özellikleri, iletişimsizlik, zaman azlığından kaynaklanan kaliteli zaman geçirememek, cinsel uyuşmazlı ki sosyal medya, kıskançlık gibidir.

Başta gelen bu problemlerle kriz durumları ile etkili bir şekilde baş edilmediğinde tartışmalar büyür. Bir süre sonra ise büyüyen tartışmalar çiftler arasındaki saygı ve sevgi ilişkisini zedeler ve ayrılık olağan sonuç olarak gündeme gelir. SADAKAT, GÜVEN, DÜRÜSTLÜK... ARTIK LÜKS GELİYOR Özellikle evliliklerde bireylerden beklenen minimum olması gereken ancak olmazsa olmazlar arasında yer alan, sevgi, saygı, sadakat, güven, bağlılık, ilgi, alaka, dürüstlük, açık ve şeffaf olmak gibi özellikler neredeyse ilişkilerde bir lüks halini almaya başladı. Oysa bu özellikler bir ilişki içerisinde zaten olması gereken özellikler iken fazla bir beklenti gibi görülmeye başladı. Yine de bu şekilde yansıtılsa da bu özellikleri aramaktan vazgeçmeyin. Evlilik yapılan yaşın yine evliliklerin sürmesi ile çok ilişkisi bulunmaktadır. Erken yaşta evlenmek yada geç yaşta evlenmek farklı ihtiyaç halleri doğurmaktadır. Çiftlerin kültür yapısındaki uyum, birlikte bu kültür içerisinde dengede bulunmak, ortak zevklere sahip olmak ve benzer aktivitelerden hoşlanmak birliktelikteki bağı kuvvetlendirmek için faydalı olacaktır.

DAHA ÇOK SORUMLULUK Evlilik yapacağınız kişinin sağlıklı bir psikoloji içerisinde olduğundan emin olun. İlişki sorumluluğu alamamak yine evliliklerin sürmesine engel olan sebeplerdendir. İlişki zamanınızda karşınızdaki kişi ilişki sorumluluğu almaktan kaçıyorsa ve bunu beceremediyse, evlilikte sizi daha çok sorumlulukların bekleyeceğini unutmayın. Benzer aile yapısına sahip olabilmek aslında karşınızdaki kişi ile uzun süreli ilişkiye daha çok yaklaşmanızı sağlayacaktır. Benzerlikler güvende hissettirir. Anlaşıldığınızı hissedersiniz. Bu sebeple eşinizin aile yapısına, çocukluğunun nasıl geçtiğine ve şu anda ailesi ile ilişkilerinin nasıl olduğuna dikkat edin. Bu sebeplerde evliliği sürdürmede önemli faktörlerdendir. Genellikle narsisistik yapıdaki insanlar flört anında size çekici gelebilir ancak bir evlilik içerisinde narsisistik birisi ile birlikte olmanız, uzun vade de kurban rolüne geçmenize, özgüveninizin düşmesine, bağımlı bir kişilikli yapısına sahip olmanıza ve tek başınıza bir şey yapamaz hale gelmenize neden olabilir.