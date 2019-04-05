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Evlilikte cinselliği kurtaran formül! 'Ten uyumlarını kaybettiklerini görüyoruz ama...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 05.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, uzun süreli ilişkilerde cinsel yaşantının olumsuz etkilendiğini söyleyerek, "Her çift için bu geçerli olmayabilir. Özellikle sorunlarını konuşamayan çiftlerin ten uyumlarını kaybettiklerini görüyoruz. Fakat doğru tedaviyle bunu tekrar yakalamak mümkün" dedi.

Evlilikte cinselliği kurtaran formül! 'Ten uyumlarını kaybettiklerini görüyoruz ama...'

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, evlenen çiftlerin cinsel hayatlarındaki değişikliklere yönelik açıklamalar yaparak, uyarılarda bulundu.

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Cinsel problemi etkileyen pek çok faktör olabileceğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Uzun ilişkilerde hislerde bir azalma görülebiliyor ancak her çift bunu yaşayacak diye bir sonuç yok. Cinsel isteğin, karşılıklı duygusal hisler, düşünceler kadar hormonlar, hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve yaşam tarzı gibi faktörlerden etkilendiğini unutmamak gerekiyor.

Çiftler sorunlarını mutlaka konuşarak çözmelidir. Bu sorun için eşler tedavi olursa, çekim tekrar elde edilebiliyor" diye konuştu.

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EŞLERİN İLETİŞİMİ ÖNEMLİ

Sorunun üstesinden gelmek için önerilerde bulunan Prof. Dr. Hattat, "Erkekte sertleşme problemi, erken boşalma ve isteksizlik, kadında ise uyarılma güçlüğü, orgazm problemi ten uyumunun en büyük düşmanıdır. Öncelikle bu problemlerin üstesinden gelmek ve tedavi olmak gerekiyor. Cinsel birlikteliği tamamlama telaşı da uyumu bozuyor. Bütün bu nedenler zaman içerisinde partnerler arasında hayal kırıklığı ve öfke yaratabilir.

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Tatminsizlik yaşayan eşler birbirini eleştirmeden ve kırmadan konuşmalıdır. Ten uyumsuzluğunda hemen ümitsizliğe kapılmayın,doğru tedaviyle bu sorunları ortadan kaldırmak şart. Fakat bazı çiftler için bu uyumu sağlamak zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

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