Evsiz adamın geçirdiği dönüşüm viral oldu

Sahip olduğu her şeyi kaybederek sokakta yaşamaya başlayan 45 yaşındaki João Coelho Guimarães’e bir berber saçını kesmeyi teklif ettiğinde hayatı değişti.

Alessandro Lobo “Geldiğinde ona aç olup olmadığını sorup ona yiyecek bir şeyler alabileceğimizi söyledik ama reddetti ve sakalını kesmemizi istedi. O zaman mağazadaki herkes olarak ona farklı bir şekilde yardım etmeye ve güzel bir gün kurmaya karar verdik” diyerek João ile nasıl tanıştığını anlattı.

Ancak Alessandro sadece sakalını kesmekle kalmadı ve João’ya üç gömlek, bir çift pantolon, bir ceket ve yeni bir çift ayakkabı da verdi. Alessandro, João’nun geçirdiği dönüşümü paylaştı ve 10 yıl önce João’nu öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu.

Boredpanda’ya konuşan berber dükkanının sahibi Alessandro, João’ya yardım etme kararını “Onun çok ihtiyacı olduğunu görerek yardım etmeye karar verdik. Geçtiğimiz iki ay içinde onunla arkadaş olmuştuk. Bize traş bıçağımız olup olmadığını sorunca ona bambaşka bir deneyim yaşatmaya karar verdik” sözleriyle anlattı.