Evsiz adamın geçirdiği dönüşüm viral oldu

Sahip olduğu her şeyi kaybederek sokakta yaşamaya başlayan 45 yaşındaki João Coelho Guimarães’e bir berber saçını kesmeyi teklif ettiğinde hayatı değişti.
Alessandro Lobo “Geldiğinde ona aç olup olmadığını sorup ona yiyecek bir şeyler alabileceğimizi söyledik ama reddetti ve sakalını kesmemizi istedi. O zaman mağazadaki herkes olarak ona farklı bir şekilde yardım etmeye ve güzel bir gün kurmaya karar verdik” diyerek João ile nasıl tanıştığını anlattı.
Ancak Alessandro sadece sakalını kesmekle kalmadı ve João’ya üç gömlek, bir çift pantolon, bir ceket ve yeni bir çift ayakkabı da verdi. Alessandro, João’nun geçirdiği dönüşümü paylaştı ve 10 yıl önce João’nu öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu.
Boredpanda’ya konuşan berber dükkanının sahibi Alessandro, João’ya yardım etme kararını “Onun çok ihtiyacı olduğunu görerek yardım etmeye karar verdik. Geçtiğimiz iki ay içinde onunla arkadaş olmuştuk. Bize traş bıçağımız olup olmadığını sorunca ona bambaşka bir deneyim yaşatmaya karar verdik” sözleriyle anlattı.
Bazı sosyal yardım projeleri olduğunu ve insanlara kim olurlarsa olsunlar yardım etmenin kendilerini sevindirdiğini söyleyen Alessandro “Pandemide birçok insan sevdiklerini kaybetti, birçoğu maddi zorlukların içine düştü. Böyle zamanlarda küçücük bir yardım bile önemlidir” dedi.
Dönüşümün iki saati bulduğunu söyleyen Alessandro “Tüm ekip gönüllü oldu ve herkes bir şeyler yaptı. Ortaya bu şaşırtıcı sonuç çıktı” dedi. Görnümü değişen João ise bu değişim karşısında şaşırdı ve minnettarlık duydu. Alessandro’nun söylediğine göre teşekkür etmek için fazla konuşmasa da, göz yaşları duyduğu sevinci anlatmak için yeterliydi.
João’nun evden neden ayrıldığını bilmediğini söyleyen Alessandro “Bu soruyu sormak istemedim. Belli ki nedenleri var. Bizim amacımız ona biraz saygınlık kazandırmaktı” dedi.
Fotoğraflardan João’yu tanıyan ve onunla buluşmaya gelenin kız kardeşi olduğunu söyleyen Alessandro “ Maria Coelho fotoğrafları görünce hemen buraya gelmiş. 10 yıldır João’dan haber almayı bekliyorlardı, hatta öldüğünü bile düşünmüşler” dedi.
João’nun hala sokakta yaşadığını söyleyen Alessandro “Kız kardeşi onu eve götürmek istedi, ama o istemedi. Sokakta kendini özgür hissettiğini, bu yüzden eve dönmeyeceğini söyledi” dedi.
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